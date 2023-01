SV Riedmoos: Trainerwechsel am laufenden Band

Von: Patrik Stäbler

Mit Josip Zagar steht beim SV Riedmoos in dieser Saison bereits der dritte Coach an der Seitenlinie.

Riedmoos – Rund um Weihnachten hat Jürgen Maier „privat so viel telefoniert, wie ich es sonst nicht mal im Job mache“. Und das will was heißen, schließlich arbeitet der Sportliche Leiter des SV Riedmoos als Vertriebler. Hintergrund seines Dauereinsatzes am Telefon war die Suche des SVR nach einem neuen Coach für sein Kreisklassenteam – wieder einmal. Denn eine Woche vor Weihnachten hatte Leo Höfner dem Klub mitgeteilt, dass er seinen Trainerposten nach kaum drei Monaten im Amt wieder abgeben wird.

Nach diversen Telefonaten hatte Jürgen Maier kurz vor Jahresende schließlich einen Nachfolger gefunden: Josip Zagar heißt der neue Mann in Riedmoos. Der 34-Jährige, der bis vor Kurzem beim FC Phönix Schleißheim an der Seitenlinie stand, soll den SVR in den restlichen Spielen der laufenden Saison zum Klassenerhalt in der Kreisklasse 1 führen. „Wir mussten schnell handeln“, sagt Jürgen Maier. „Und ich denke, mit Josip haben wir eine sehr gute Lösung gefunden.“

Die hektische Trainersuche zu Weihnachten steht ein Stück weit symptomatisch für ein Jahr 2022 beim SV Riedmoos, das sich die Klubverantwortlichen sicher anders vorgestellt hatten. So verabschiedete sich zunächst im Sommer Co-Spielertrainer Maximilian Rothfuß in Richtung Sulzemoos, ehe Anfang Oktober Jürgen Maier als Coach das Handtuch warf. Seinerzeit hatte der SVR gerade fünf Niederlagen am Stück kassiert und steckte bis zum Hals im Abstiegssumpf.

Als Sportlicher Leiter verpflichtete Maier dann den Ex-Garchinger Leo Höfner als seinen Nachfolger. Auch unter ihn tat sich die Mannschaft zwar weiterhin schwer, holte im letzten Spiel des Jahres jedoch einen 3:2-Sieg über Petershausen, wodurch Riedmoos immerhin auf einem Nichtabstiegsplatz überwintert. Und dennoch habe Höfner dem Klub in der Winterpause mitgeteilt, dass er sein Amt abgeben werde, berichtet der Sportliche Leiter. „Wir sind von der Entscheidung etwas überrascht worden. Aber er hat von sich aus gesagt, dass er nicht mehr weitermachen will“, berichtet Maier. „Leo hat nichts falsch gemacht und viel versucht. Aber die sportliche Situation hat sich nicht so entwickelt, wie er sich das vorgestellt hatte.“

Ins Detail gehen will Maier nicht. Jedoch legen seine Aussagen nahe, dass die Spieler nicht so mitgezogen haben, wie das der Coach erwartet hätte. So betont der Sportliche Leiter: „Die Mannschaft ist jetzt unter Zugzwang.“ Erklärtes Ziel der Riedmooser ist der Klassenerhalt. „Wir wollen uns so schnell wie’s geht ins gesicherte Mittelfeld vorarbeiten“, hofft Jürgen Maier. Und dann hat der Sportliche Leiter noch einen anderen Neujahrswunsch: dass 2023 etwas weniger turbulent wird als die vergangenen Monate.

Josip Zagar, kürzlich noch bei Phönix Schleißheim engagiert, trainiert nun den SV Riedmoos. © Michalek