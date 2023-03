Wacker Burghausen gegen Heimstetten LIVE: Gäste hoffen auf Überraschung im Abstiegskampf

Von: Sebastian Isbaner

Emre Tunc und der SV Heimstetten wollen die Aufholjagd gegen den SV Wacker Burghausen fortsetzen © Dieter Michalek

Schlusslicht Heimstetten benötigt eine Sensation im Kampf um den Klassenerhalt. Gelingt dem SVH der erste Schritt gegen Burghausen? Der Live-Ticker.

Der SV Heimstetten fährt mit vier Punkten aus den letzten zwei Spielen im Gepäck nach Burghausen.

Nach dem Überraschungssieg in Unterhaching gab es zuletzt zwei Pleiten für die Gastgeber.

Anpfiff ist um 19 Uhr in Burghausen. Wir berichten ab 18.30 Uhr im Liveticker.

Burghausen – Die Ausgangslage für den SV Heimstetten wird nicht besser. Nach dem 2:1-Erfolg nach Rückstand zu Hause gegen den TSV Rain/Lech und dem Unentschieden gegen Buchbach stehen die Münchner auch nach 28 Spielen weiter am Tabellenende der Regionalliga Bayern.

Zehn Punkte auf die Relegationsplätze: Heimstetten braucht eine Sensation zum Klassenerhalt

Zehn Punkte beträgt der Abstand auf den ersten Relegationsplatz. Diesen besetzt zurzeit die SpVgg Hankofen-Hailing mit 30 Punkten nach 25 Spielen, einen Punkt hinter dem TSV Buchbach. Das rettende Ufer ist elf Punkte vom SV Heimstetten entfernt. Um die Sensation vom Klassenerhalt weiter im Bereich des Möglichen zu halten, ist ein Dreier am heutigen Freitagabend Pflicht.

Der Gegner aus Burghausen geht angeknackst in das Heimspiel gegen das Schlusslicht. Nach dem 1:0-Auswärtssieg beim Tabellenführer aus Unterhaching setzte es seitdem zwei Niederlagen am Stück für Wacker. Mit jeweils 1:3 musste sich die Mannschaft von Trainer Hannes Sigurdsson gegen Aschaffenburg und die Reserve des FC Augsburg geschlagen geben.

Offene Rechnung beim SV Heimstetten: Hinspiel ging an den SV Wacker Burghausen

Gegen Heimstetten will der Tabellen-Siebte der Regionalliga wieder in die Erfolgsspur finden. Das Hinspiel der beiden Anfang September gewannen die Gastgeber in Heimstetten knapp mit 2:1. Ein Grund mehr für die Gäste aus Heimstetten, das Rückspiel positiver zu gestalten.

Anpfiff der Partie ist am Freitag, den 24. März um 19 Uhr. Wir berichten im Liveticker.