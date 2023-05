SV Heimstetten verspielt 3:0-Vorsprung

Beim 3:3 zwischen SVH und Pipinsried lässt sich gut erkennen, warum beide Teams absteigen

Von Patrik Stäbler schließen

Dass die Luft an diesem Nachmittag eher nicht vor Fußballfreude knistern wird, deutet sich bereits am Eingang des Sportparks an. Denn dort, wo sonst in einem Schaukasten auf die Spiele aller Mannschaften des SV Heimstetten hingewiesen wird, herrscht diesmal gähnende Leere – ganz so, als wollte jemand vergessen machen, dass diese Regionalligasaison ja trotz des feststehenden Abstiegs des SVH noch nicht vorüber ist.

Heimstetten – Immerhin: Einige Schritte entfernt lehnt ein Plakat am Baum, das darüber informiert, dass an diesem Nachmittag der FC Pipinsried in Heimstetten gastiert – zum Kellerduell der Tabellenletzten. Diese zeigen in den neunzig Minuten recht eindrucksvoll, weshalb sie beide in die Bayernliga absteigen werden. Genauer gesagt: Zunächst liefern die Gäste aus Pipinsried eine Stunde lang eine fast schon unverschämt schwache Leistung ab, ehe Heimstetten ab der 60. Minute durch Fahrlässigkeit ein 3:0 noch aus der Hand gibt.

Und so leuchtet nach dem Schlusspfiff ein 3:3 auf der Anzeigetafel auf, das sich für den SVH wie eine Niederlage anfühlt. „Die Jungs haben es eine Stunde lang ordentlich gemacht“, resümiert Cheftrainer Christoph Schmitt. „Allerdings hat es uns der Gegner auch leicht gemacht.“ Ab der 60. Minute habe sein Team jedoch den Faden verloren, moniert der Coach. „Da haben wir den Gegner durch unsere Unzulänglichkeiten zu Toren eingeladen.“

Heimstettens Kapitän Lukas Riglewski spricht hinterher von einem „völlig verrückten Spiel, das wahrscheinlich nur so läuft, weil es für beide um nichts mehr geht“. Dies ist tatsächlich über weite Strecken der Partie spürbar – auf und neben dem Platz. So finden sich im Sportpark erneut kaum 100 Zuschauer ein – darunter immerhin ein Dutzend Burschen vom Fanclub Hoaschdenga Buam, die ihr Team unermüdlich anfeuern.

In der ersten Hälfte sehen sie – ganz anders als in den jüngsten Heimspielen - einen schwungvollen Auftritt ihrer Elf, die durch einen Doppelpack von Riglewski mit einem verdienten 2:0 in die Pause geht. Als Ikenna Ezeala kurz nach Wiederanpfiff gar auf 3:0 erhöht, scheint die Sache gelaufen – zumal Pipinsried bis hierhin grottenschlecht gespielt hat.

Doch dann – begünstigt durch mehrere Wechsel und den einschleichenden Schlendrian beim SVH – kommen die Gastgeber plötzlich aus dem Tritt. Durch Patzer und Unkonzentriertheiten laden sie Pipinsried zum Comeback ein. Wobei den Gästen zupasskommt, dass Heimstetten infolge einer Verletzung von Alexis Fambo sowie eines erschöpften Wechselkontingents die letzten 20 Minuten in Unterzahl absolvieren muss. Und so wird binnen einer Viertelstunde aus einem 3:0 ein 3:3.

Sekunden vor dem Abpfiff hat Heimstettens Ben Biton dann noch die Riesenchance zum Last-Minute-Knockout. Doch der Youngster des SVH schießt aus wenigen Metern den Pipinsrieder Torwart an – ein durchaus bezeichnender Schlusspunkt an diesem Fußballnachmittag.

SV Heimstetten – FC Pipinsried 3:3 (2:0)

SVH: Riedmüller, Maljojoki (46. Manole), Sabbagh (60. Rosina), Sengersdorf, Steimel (63. Günzel), Strieder (54. Biton), Weser (46. Ezeala), Fambo, Riglewski, Awata , Vrenezi.

Tore: 1:0 Riglewski (11.), 2:0 Riglewski (29.), 3:0 Ezeala (49.), 3:1 Idrizovic (69.), 3:2 Milican (73.), 3:3 Yilmaz (85.).

Schiedsrichter: Jonas Krzyzanowski (VfR Neuburg) – Zuschauer: 100.