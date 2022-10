Talente des FC Deisenhofen sind jetzt gefordert - „Sollten punkten“

Von: Umberto Savignano

Teilen

Zwei Kontrahenten, die seit drei Partien auf Punkte warten, treffen am Sonntag (15 Uhr) im Duell des VfL Denklingen gegen die U 23 des FC Deisenhofen aufeinander.

Deisenhofen – Der FCD muss sich für seine Negativserie allerdings nicht schämen: Die Gegner hießen schließlich SV Bad Heilbrunn, TSV Murnau und SpVgg 1906 Haidhausen. Das sind drei der vier dem Hauptfeld schon etwas enteilten Aufstiegskandidaten.

FCD-Manager Thomas Werth wünscht sich aus den nächsten Spielen gegen Teams aus dem eigenen Tabellenumfeld (auf Denklingen folgen der SV Aubing und der TSV Neuried) trotzdem eine ordentliche Ausbeute: „Das sind Spiele, in denen wir wieder punkten sollten.“

Auch der Trainer will zurück in die Erfolgsspur. Felix Scherer glaubt zwar nicht, dass das Selbstbewusstsein angeknackst ist: „In den letzten zwei Spielen haben wir recht gut gespielt. Darauf können wir aufbauen.“ Dennoch: „Wir sollten schon was Zählbares holen, zumindest ein Unentschieden. Das wäre wichtig für den Gemütszustand.“

Die Blauhemden erwartet in Denklingen eine erfahrene, zusammengewachsene Mannschaft, die in der vergangenen Saison als Aufsteiger Dritter wurde, bei der es derzeit aber hakt. „Letztes Jahr wären sie fast aufgestiegen. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum es nicht läuft, die Euphorie ist weg“, so Scherer. „Es ist keine schlechte Mannschaft, aber jetzt sind sie in der Liga angekommen, jeder weiß wie sie spielen. Sie haben viele große Leute, versuchen schnell umzuschalten. Da müssen wir ihnen den Zahn ziehen, indem wir möglichst unser Spiel aufziehen.“

Einige wichtige Akteure werden Scherer vermutlich fehlen, weil das Bayernligateam des FCD fast zeitgleich spielt. „Stephan Kopp und vielleicht auch Nico Wohlmann werden wohl bei der Ersten sein“, sagt der U23-Coach, der trotzdem keine Personalnot erwartet: „Die Kranken kommen langsam alle zurück, deshalb denke ich, wir sind nicht schlecht aufgestellt.“ (um)