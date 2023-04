VfR Garching: „Tambo gegen alle“ reicht nicht

Von: Nico Bauer

Nach diesem Foul an Dominik Stroh-Engel (rotes Trikot) gingen die Memminger durch einen verwandelten Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. © Gerald Förtsch

FC Memmingen präsentiert sich beim 2:0-Sieg in Garching als das reifere Team.

Garching – Das Schöne am Fußball sind die Unberechenbarkeiten, auch wenn es an Ostern der VfR Garching mit voller Härte traf. Der kleine Lauf mit sieben Punkten aus drei Spielen endete gegen einen FC Memmingen, der heftig an der Tür zur Regionalliga rüttelt. Bei der 0:2 (0:1)-Heimniederlage war die Spitzenmannschaft der Bayernliga eine Nummer zu groß. Mit den drei Punkten von Garching hat Memmingen nun vier Mal in Serie gewonnen und es ist nicht unwahrscheinlich, dass diese Serie noch andauert und vielleicht auch mit der Tabellenführung endet.

Memmingen spielt keinen Zauberfußball, aber man bietet dem Gegner wenig bis gar nichts an. Knallhart prügelt die Abwehr den Ball weg und Garchings Offensive mit dem Motto Tambo gegen alle war unter dem Strich zu wenig für nennenswerte Torgefahr. Für die Zuschauer war die Bayernliga-Partie kein wirklicher Leckerbissen, weil vor beiden Toren wenig bis gar nichts passiert. Dennoch waren die Memminger dem Tor näher und hatten auch ein bisschen Pech, als ein Abschluss von Dominik Stroh-Engel die Oberkante der Latte streifte. Der ansonsten ziemlich abgemeldete Ex-Profi deutete zumindest an, dass er den Unterschied machen könnte.

Über die 45 Minuten war die Führung der Gäste durch einen souverän verwandelten Foulelfmeter aber verdient. Und wenn vor dem Strafstoß der Gefoulte noch auf dem Platz behandelt werden muss, gibt es auch nicht viel über das in diesem Fall kernige Foul zu reden.

Aber auch in diesem Spiel hatten die Garchinger ihre Chance, ins Spiel zu kommen. Diese hatte zehn Minuten nach der Pause Quentin Kehl, den Riccardo Basta mit einem Zuckerpass auf die Reise zum Ausgleich schickte. Der Defensivspieler brachte die Kugel auch am Torwart vorbei, aber ein Verteidiger kratzte den Ball von der Linie. Das war dieser Moment, in dem man das Team der Stunde zum Nachdenken hätte bringen können. Kurz darauf hatte sich die Hoffnung aber auch wieder erledigt.

Nach genau einer Stunde reicht den Memmingern ein Freistoß vom Flügel, weil der Kopfball von Manuel Konrad nach einem gefühlten Zeitlupenflug durch die Luft oben im langen Eck sanft einschlug.

Damit war das Spiel durch, weil der Tabellenzweite eben hinten gut steht und vorne extrem effektiv agiert.

VfR Garching – FC Memmingen 0:2 (0:1) VfR Garching: Retzer - Kehl (63. Sodji), Hofmaier, Ljubicic (77. Wanzeck), Djeukam - Basta, Niebauer, Rohrhisch (74. Vochatzer), Zettl, Reich (69. Wimmer) - Tambo (77. Gmell) Tore: 0:1 Trkulja (37., Foulelfmeter), 0:2 Konrad (60.). Gelbrot: Basta (74., wiederholtes Foulspiel) Schiedsrichter: Quirin Demlehner (Eggenfelden) Zuschauer: 120.