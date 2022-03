Frust statt Freude nach Testspiel des FC Ismaning gegen Freilassing

Von: Nico Bauer

Der Kader füllt sich wieder: Der Ismaninger Trainer Mijo Stijepic hat im Mittelfeld mehr Alternativen. © Dieter Michalek

Nach einem Punkt aus zwei Ligaspielen und zahlreichen Ausfällen kam dem FC Ismaning das in der Bayernliga spielfreie Wochenende gelegen.

Ismaning – Um im Rhythmus zu bleiben, vereinbarte man ein Freundschaftsspiel gegen den Bezirksligisten ESV Freilassing und das steigert gerade den Frust. Die Ismaninger unterlagen dem zwei Klassen tiefer spielenden Verein mit 2:3 (2:2).

Erstmals seit fünf Monaten spielten die Ismaninger wieder auf Naturrasen, um sich mit Blick auf die nächsten Ligaaufgaben vorzubereiten. Man gewöhnte sich so spielerisch an die teilweise schwierigen Platzverhältnisse dieser Zeit, aber das Spiel war ernüchternd. Trainer Mijo Stijepic hatte wie schon teilweise in den Ligaspielen den Eindruck, dass seine Schützlinge im Kopf derzeit nicht frei sind. Das Team sucht derzeit seine Balance.

Durch Tore von Albert Deiter (10.) und Marco Schmitzberger (23.) gingen die Gäste früh in Führung, aber die Defensivkräfte Clemens Kubina (30.) und Alexander Jobst (36.) glichen den Spielstand vor der Pause wieder auf. Zwei Minuten nach der Pause machte Nikolaus Otto das letzte Tor einer Partie, die nach vielen guten Möglichkeiten auf beiden Seiten auch 5:5 hätte enden können. Zu der beeindruckenden defensiven Stabilität des FC Ismaning in der ersten Saisonhälfte fehlt noch einiges. (Nico Bauer)