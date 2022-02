Kirchheimer SC: Fünf auf einen Streich gegen SC München

Von: Guido Verstegen

Teilen

Der Kirchheimer SC machte kurzen Prozess mit dem SC München. © Mike Megapix

Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC haben das Testspiel beim SC München am Sonntag mit 5:1 (2:1) für sich entschieden.

Kirchheim – Vor der Pause trafen Noel Pfeiffer nach Vorarbeit Leopold Kaiser und Korbinian Vollmann mit einem aus 22 Metern sehenswert direkt verwandelten Freistoß, der Tabellenfünfte der Kreisklasse 4 verkürzte auf dem Kunstrasenplatz zum zwischenzeitlichen 1:2.

„Wir haben phasenweise ganz ordentlich gespielt, hinten haben wir uns aber ein paar Unachtsamkeiten geleistet, das war noch nicht so souverän. Da ist es ganz gut, dass wir noch zwei Wochen Zeit haben bis zum ersten Punktspiel“, sagte Co-Trainer Fabian Löns, der den grippekranken Spielertrainer Steven Toy vertrat.

Im zweiten Durchgang erhöhte wieder Pfeiffer mit einem an Michael Geier verschuldeten Foulelfmeter zum 3:1, dann waren erneut Vollmann auf Zuspiel von Ricardo Jacobi und Löns auf Pass von Philipp Maiberger erfolgreich. Der aktuell leicht angeschlagene Benjamin Murga spielte gegen seinen Ex-Klub nur in der ersten Halbzeit, zum direkten Duell mit seinem später bei den Gastgebern eingewechselten Bruder Kerim kam es also nicht. (Guido Verstegen)