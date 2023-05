Tim Müllmaier hört beim TSV Ottobrunn als Trainer auf

Von: Umberto Savignano

Als Spieler macht der 29-Jährige weiter – Am Sonntag Derby gegen Fortuna Unterhaching.

Ottobrunn – Vor dem Kreisliga-Derby gegen Fortuna Unterhaching am Sonntag (12 Uhr) hat der TSV Ottobrunn die Aufstiegsränge längst aus den Augen verloren. Dass Coach Tim Müllmaier und sein Co-Trainer Tobias Grill ihr Amt nach fünf Jahren zum Saisonende abgeben, hat mit dem Verfehlen des angepeilten Saisonziels allerdings nichts zu tun.

„Das steht schon seit der Winterpause fest, weil bei uns private Veränderungen anstehen“, sagt Müllmaier. „Ich heirate zum Beispiel im August, bin dann einen Monat im Urlaub.“ Aber auch grundsätzliche sportliche Erwägungen hätten bei der Entscheidung eine Rolle gespielt. „Wir dachten, dass der Mannschaft eine Veränderung mal wieder gut tut, egal, ob Aufstieg oder nicht“, so Müllmaier. Und noch zwei weitere Argumente führt der 29-Jährige an, die auch für den gleichaltrigen Grill gelten: „Wir wollten das Spielerdasein nochmal genießen, so viel Zeit bleibt dafür nicht mehr. Und ich wollte auch nochmal andere Eindrücke sammeln. Wir hören uns seit fünf Jahren selbst zu. Es ist zwar eine Riesenchance, so jung als Trainer anfangen zu können, aber wir wollten noch mal was abschauen.“

Als Spieler bleibt Müllmaier dem TSV erhalten. Der Mann, bei dem er sich in der nächsten Saison etwas abschauen kann, heißt Franz Pritzl, Der neue Ottobrunn-Coach hat bislang vor allem im Rosenheimer Raum gearbeitet, viele Jahre davon in der Bezirksliga, zuletzt war er beim Kreisligsten SV Westerndorf. „Er macht einen sehr engagierten und motivierten Eindruck“, so Müllmaier. Mit seinen 56 Jahren sei Pritzl zudem „der volle Kontrast zu uns. Wir waren auf dem Platz Chef, neben dem Platz Spezl. Und wir wollten nicht, dass sich das abnutzt.“

Zunächst will Müllmaier die Saison aber anständig zu Ende bringen. „Wir wollen den dritten Platz halten, denn wir waren jetzt die ganze Zeit in der Spitzengruppe. Ein fünfter, sechster, siebter Platz passt nicht zur Saison“, sagt er, „deshalb werden wir nichts abschenken, auch wenn es sehr cool ist, dass die Fortuna einer Verlegung von Samstag auf Sonntag zugestimmt hat. Da wären nämlich einige wegen eines Geburtstags nicht da gewesen.“ Weil nach sechs sieglosen Spielen seit Ende November zuletzt ein 2:1-Erfolg in Zamdorf gelang, glaubt der Coach, dass seine Truppe richtig motiviert ist: „Die Jungs haben jetzt wieder gesehen, wie geil es ist zu gewinnen.“ UMBERTO SAVIGNANO