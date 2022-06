Vom Stadionsprecher zum Teammanager: Tom Lamest wird Bläser-Nachfolger beim SV Heimstetten

Von: Sebastian Isbaner

Tom Lamest wird neuer Teammanager der Regionalligamannschaft des SV Heimstetten © Imago

Der SV Heimstetten hat den Nachfolger von Teammanager Marco Bläser bekannt gegeben. Der ehemalige Stadionsprecher Tom Lamest wird den Posten übernehmen.

Heimstetten - Nach dem Weggang von Klublegende Marco Bläser war beim Regionalligisten SV Heimstetten der Posten des Teammanagers unbesetzt. Jetzt gab der Verein auf Instagram seinen Nachfolger bekannt. Der ehemalige Stadionsprecher Tom Lamest kommt in neuer Rolle zurück.

Nach seiner Zeit bei der SpVgg Unterhaching war der 33-Jährige zuletzt bei Türkgücü München als Stadionsprecher tätig. Aufgrund der Insolvenz und der Einstellung des Spielbetriebs in der 3. Liga musste sich Tom Lamest nach einer neuen Herausforderung umsehen. Die hat er beim SV Heimstetten gefunden. „Ich war schon von 2010 bis 2012 Betreuer beim SV Heimstetten und haben jeher immer auch Kontakt gehabt. Auch nach meinem Ende in Haching gab es schon eine Anfrage“, sagt Tom Lamest im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.

Tom Lamest: Kurzzeitiger Einsatz als Stadionssprecher beim SV Heimstetten vergangene Saison

Auch als Stadionsprecher war Lamest vor seiner Ernennung als Teammanager noch einmal tätig beim SV Heimstetten. Drei Spiele durfte er vergangene Saison begleiten, darunter die Heimsiege gegen Rosenheim und den FC Augsburg II. Das Mikrofon wird der 33-Jährige allerdings von nun an, an den Nagel hängen. „Von meiner Seite war es das mit dem Beruf des Stadionsprechers.“

Seine neue Tätigkeit als Teammanager hat der Nachfolger von Marco Bläser schon tatkräftig angepackt. „Wir haben schon eine Inventur gemacht, ausgemistet und viele organisatorische Sachen geklärt. Auch kümmere ich mich gerade um die Terminierung der sportärztlichen Untersuchung. Es wird mir auf jeden Fall nicht langweilig“, sagt der ehemalige Stadionsprecher, der mit Türkgücü München letztes Jahr eine wahre Katastrophen-Saison erlebte.

SV Heimstetten: Nach Klassenerhalt - Heimstetten greift wieder in der Regionalliga an

Der SV Heimstetten dagegen konnte in der vergangenen Saison durch einen überragenden Schlussspurt den Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern einfahren. Sechs Siege konnten die Münchner in den letzten acht Spielen verbuchen. Darunter auch Erfolge gegen den drittplatzierten SV Wacker Burghausen, die Reserve des Bundesliga-Klubs aus Augsburg und den FV Illertissen. Dadurch konnte der Regionalligist nach einer miserablen Serie von acht Niederlagen am Stück zum Ende der Hinrunde sich doch noch ans rettende Ufer kämpfen.

Auch im kommenden Jahr wird daher weiter Regionalliga-Fußball in Heimstetten zu sehen sein. Den Auftakt bestreitet die Mannschaft aus dem Münchner Osten am Freitag, dem 15.07. zu Hause im ATS-Sportpark gegen den 3. Liga-Absteiger und alten Arbeitgeber von Tom Lamest Türkgücü München. (Sebastian Isbaner)