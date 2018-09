Plattner wird laut: Dornach siegt in Rohrbach

Erste Auswärtspunkte der Saison

von Guido Verstegen schließen

Erste Auswärtspunkte für die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach: Beim TSV Rohrbach ließ sich der Aufsteiger trotz einiger Wackler nicht die Butter vom Brot nehmen und siegte mit 3:2 (1:1).

„Wir hatten das Spiel eigentlich immer in unserer Hand“, sprach Dornachs Trainer Toni Plattner von einem verdienten Erfolg seiner Mannschaft. Ein Fehlpass der Dornen leitete die erste Torchance für Rohrbach und die Führung der Heimelf ein: Michael Humbach traf (23.). „Da war dann viel Unruhe in der Truppe, die Fehlpässe häuften sich“, sagte Plattner. Ein Traumtor von Alexander Mrowczynski aus 20 Metern brachte den Ausgleich (40.). Dennoch wurde Plattner in der Pause nach eigenen Angaben „richtig laut“, forderte mehr Konzentration.

Seine Elf, kämpferisch voll auf der Höhe, fing sich auch spielerisch wieder. Daniel Mosig profitierte von einem haarsträubenden Patzer in der Rohrbacher Defensive (46.), Maximilian Finke schloss einen Sololauf über die linke Seite mit einem sehenswerten Lupfer in den Winkel zum 3:1 ab (73.). Auf den unmittelbaren Anschlusstreffer von Christian Franke (75.) folgten noch Lattenschüsse von Dornachs Dominik Goßner. guv

TSV Rohrbach – SV Dornach 2:3 (1:1).

SV Dornach: Krütten – Wagatha, Hanusch, Merdzanic (59. Soheili), Bornkessel (87. Riederer) – Partenfelder, Irlbacher (59. Wiskitenski), Finke, Mosig – Mrowczynski – Goßner.

Tore: 1:0 M. Humbach (23.), 1:1 Mrowczynski (40.), 1:2 Mosig (46.), 1:3 Finke (69.), 2:3 Franke (75.).

Gelb-rote Karte: Schwarzmeier (90.+4).

Schiedsrichter: Silas Kempf (München).

Zuschauer: 40.