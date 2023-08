Top-Duell in Schwaig

Von: Nico Bauer

Grünwalds Kapitän Marco Bornhauser ist heute mit den Grün-Weißen im Spitzenspiel beim FC Schwaig gefordert. © Sven Leifer

Tabellenführer Grünwald zu Gast beim ersten Verfolger.

Grünwald – Eins gegen Zwei – mehr geht nicht. Der TSV Grünwald reist als Team der Stunde in der Landesliga Südost zum Verfolger Schwaig (Freitag, 19.30 Uhr), der mit fünf Punkten Rückstand zumindest noch ein bisschen Tuchfühlung hat. Mit einem Sieg könnte man der Liga um acht Punkte enteilen. „Meine Spieler schauen etwas mehr auf die Tabelle“, sagt Trainer Rainer Elfinger, „ich sehe mehr die Punkte. Die helfen uns in einer etwas schwächeren Phase.“

Auch die gefühlt wöchentlich anstehenden Topspiele genieße man in der jungen Phase der Saison. Elfinger macht aber auch deutlich, dass für ihn weiterhin der SV Pullach erster Kandidat für die Meisterschaft bleibt. Grünwalds Trainer warnt auch, dass man personell ziemlich am Anschlag ist und jetzt nicht viel mehr passieren darf. Kodjovi Koussou wird dieses Jahr nicht mehr spielen und auch Niklas Kern fehlt mit einem doppelten Bänderriss länger. Nun kommt mit dem rotgesperrten David Wörns ein weiterer Ausfall dazu. Nach der roten Karte gegen Eggenfelden schrieb der Schiedsrichter in seinem Bericht von einer Tätlichkeit und nicht von einer Unsportlichkeit. Damit sind drei Spiele Strafmaß zu befürchten. Elfinger hofft, dass man mit zwei Partien aus der Verhandlung herauskommt.

Es gibt aber auch eine gute Nachricht im personellen Karussell. David Topic ist aus dem Urlaub zurück und steht wieder im Kader. Da der Verteidiger im Urlaub etwas gemacht hat, kann er der Mannschaft schon kurzfristig weiterhelfen. Diesen Freitag in Schwaig erwartet den TSV Grpünwald ein heißer Tanz in einem tollen Stadion mit mehreren Hundert Zuschauern. „Wir freuen uns auf das Spiel“, sagt Rainer Elffinger. Sein Grünwald ist mit 19 Toren offensiv die stärkste Mannschaft der Liga und Kontrahent Schwaig mit 18 Treffern die Nummer zwei. Die Zuschauer dürfen auf Spektakel hoffen, zumal Elfingers Team nicht taktisch auf Unentschieden geht: „Wir sind eine Entweder-Oder-Mannschaft.“

TSV Grünwald: ng: Brandl, Bornhauser, Kreuzeder, Buchta, Sammer, F. Traub, V. Traub, Heinzlmeier (Starke), Halbich, Matijevic, Rojek.