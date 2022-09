Torflaute beim FC Deisenhofen

Von: Umberto Savignano

Freunde von üppigen Torfestivals sind beim FC Deisenhofen derzeit an der falschen Adresse: Die Blauhemden spielten beim FC Gundelfingen 0:0, ihr zweites torloses Remis in Folge.

Deisenhofen- – Trainer Andreas Pummer nahm das Resultat gelassen: „Wir haben zweimal kein Tor geschossen, das ist vielleicht ein bisschen das Negative. Aber wir haben auch schon drei Spiele lang kein Tor bekommen. Ich glaube, das hat es in Deisenhofen früher auch nicht oft gegeben und da haben wir uns schon wieder einen Schritt weiterentwickelt.“

Und ganz ohne Torerfolg blieb seine Mannschaft, in der kurzfristig Tobias Rembeck (beruflich bedingt) und Martin Mayer (private Gründe) fehlten, ja gar nicht. Michael Bachhuber traf schon nach fünf Minuten, stand nach Ansicht des Schiedsrichters aber „hauchdünn“ (Pummer) im Abseits. „Wir haben eigentlich recht gut begonnen, waren gut im Spiel, haben dieses Tor geschossen, das leider nicht gezählt hat und hatten die eine oder andere Konterchance, die wir nicht konsequent zu Ende spielen“, zeigte sich der FCD-Coach mit der Vorstellung seines Teams einverstanden, zumal sich dieses auf eine neue Marschroute einstellen musste: „Wir haben etwas anders gespielt, haben dem Gegner bewusst den Ball überlassen und bei Ballverlusten von Gundelfingen gut umgeschaltet.“

Doch die Präzision beim letzten Pass fehlte den Deisenhofnern, und auch Gundelfingen war nicht zwingend genug, um FCD-Keeper Enrico Caruso zu überwinden. „Der Gegner hatte ein, zwei, drei Möglichkeiten, aber Enrico ist ja auch noch da. Wenn unser Tor nicht abseits gewesen wäre, wären wir mit einer Führung in die Pause gegangen. Das Unentschieden war aber in Ordnung nach 45 Minuten. Es war ein 0:0 der besseren Sorte, es wurde Fußball gespielt“, so Pummers Halbzeitbilanz.

Nach dem Wechsel neutralisierten sich beide Teams, es gab kaum Großchancen. Caruso wehrte gegen Ibrahim Neziri mit dem Gesicht ab (65.), auf der anderen Seite hatte der junge Arian Kurmehaj, der nach seiner Einwechslung laut Pummer „sehr gute Akzente“ setzte, eine hochkarätige Möglichkeit, die Gundelfingens Keeper Dominik Dewein mit dem Fuß parierte (80.).

In den letzten zehn Minuten nahm der Druck der Blauhemden zu, die nun mit mehr Risiko spielten und am Ende beinahe belohnt worden wären: Kurmehaj spielte nach einer weiteren gelungenen Aktion am Fünfmeterraum quer auf Nico Karger, der den Ball aber nicht richtig traf (90.+3).

„Es ist schade und bitter, dass wir diesen Matchball nicht genutzt haben. Die Mannschaft hätte es sich verdient, weil sie über 90 Minuten sehr diszipliniert gespielt hat“, trauerte Pummer der Riesenchance hinterher, andererseits räumte er ein: „Über 90 Minuten war das Unentschieden leistungsgerecht. Und wir dürfen auch nicht abheben: Gundelfingen ist eine ordentlich eklige Mannschaft, bei der wir auswärts einen Punkt geholt haben. Da muss man auch zufrieden sein.“

FC Gundelfingen – FC Deisenhofen

FC Deisenhofen: Caruso - Schneiker (85. Muggesser), Nickl, Köber, Vodermeier, Jost (85. Sagner), Müller-Wiesen, Finster, Gkasimpagiazov (68. Kurmehaj), Bachhuber, Karger