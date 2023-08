Torwart-Roulette beim FC Unterföhring

Von: Nico Bauer

„Ich habe 27 Spieler“, sagt ein grinsender FCU-Trainer Andreas Faber mit dem Zusatz, „dass ich jetzt schon meine Schwierigkeiten habe, mir alle Namen zu merken.“ © Sven Leifer

Unterföhring – Die Landesliga Südost ist eine irre Liga und mittendrin befinden sich die Fußballer des FC Unterföhring. Der an diesem Freitag (19.30 Uhr) gegen Aufsteiger FC Garmisch-Partenkirchen spielende Club wusste in der vergangenen Saison Mitte der Rückrunde noch nicht, ob er um Auf- oder Abstieg spielt. Diese Saison fallen in der Liga Tore auf allen Seiten und berechenbar ist kaum etwas.

Die beiden Gegner der neunten Landesliga-Runde zeigen, welche Unterschiede Kleinigkeiten machen. Unterföhring hat 15:14 Tore mit 13 Punkten, während Garmisch bei 15:15 Toren auf gerade einmal acht Zähler kommt. „Ja, in der Liga ist das alles etwas wild“, sagt FCU-Trainer Andreas Faber. Mit der Punktausbeute ist der Coach zufrieden, würde aber gerne mehr Kontrolle sehen. „Wir sind in der Liga eine von ganz wenigen Mannschaften, die auch einmal 1:0 gewinnen können.“. Und auch für das Duell mit dem Aufsteiger gibt sich Faber selbstbewusst: „Wenn wir unsere PS auf die Straße bringen, dann haben wir gegen die meisten Mannschaften dieser Liga keine Probleme.“

Die Unterföhringer Aufgabe diese Woche war das Torwart-Roulette. Stammtorwart Sebastian Fritz weilt im Urlaub und auch der zweite Mann Viktor Antonov ist nicht dabei. Somit kommt Stefan Faber im zarten Alter von 28 Jahren zu seinem Landesligadebüt. Einst bei Phönix Schleißheim machte der Torwart – nicht verwandt und nicht verschwägert mit dem Trainer – drei Partien in der Kreisliga. Nach den Trainingsleistungen dieser Woche hat Andreas Faber aber keine Befürchtungen, dass der dritte Keeper nicht mithalten kann. Dem FCU fehlen diesmal noch Attila Arkadas, Marvin Kretzschmar und Charif Kpegouni.

Und der Trainer macht deutlich, dass der von Bundesliga bis C-Klasse gefeierte Deadline-Day kein Thema ist: „Mir ist der 1. September wurscht.“ Der FCU plant weder Zu- noch Abgänge in den letzten Stunden des Sommertransferfensters. „Ich habe 27 Spieler“, sagt ein grinsender Faber mit dem Zusatz, „dass ich jetzt schon meine Schwierigkeiten habe, mir alle Namen zu merken.“ (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Faber - Awouja, Bahadir, Kurtovic, Heller - Sahingöz, T. Arakadas, Tokoro, Altunay - Faye, Aliji (Antonio).