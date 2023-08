Heimstettens Riglewski mit Doppelpack im Toto-Pokal: „War ein souveräner Auftritt von uns“

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Lukas Riglewski war mit seinem Doppelpack maßgeblich am Einzug in die nächste Pokalrunde beteiligt. © IMAGO/Sven Leifer

SV Heimstetten behauptete sich mit einem deutlichen 4:0-Sieg gegen Eintracht Karlsfeld im Toto-Pokal. Lukas Riglewski überzeugte mit einem Doppelpack.

Heimstetten – Lukas Riglewski ist seit Jahren der zuverlässigste Torschütze beim SV Heimstetten, und von seinen Abschlussqualitäten hat nun auch der TSV Eintracht Karlsfeld schmerzhaft erfahren müssen. So schnürte der Kapitän des Fußball-Bayernligisten bereits in den ersten zwanzig Minuten des Pokalduells einen Doppelpack und legte damit den Grundstein für einen letztlich ungefährdeten 4:0-Erfolg des Favoriten.

„Es war ein sehr souveräner Auftritt von uns“, lobt Trainer Roman Langer nach dem Sieg im Toto-Pokal über den Landesligisten. „Wir wollten in die nächsten Runde einziehen, außerdem zu Null spielen und vorne ein paar Tore machen. Das ist uns alles gelungen, sodass es aus unserer Sicht ein rundum erfolgreicher Abend war.“

Matchwinner Riglewksi nach 20 Minuten schon zweimal erfolgreich

Bereits in der neunten Minuten verwertete Riglewski eine Hereingabe von Routinier Daniel Steimel zum 1:0. Wenig später war der 29-Jährige erneut zur Stelle –diesmal nach einer feinen Vorarbeit von Kubilay Celik, der gegen seine Ex-Kollegen aus Karlsfeld eine Flanke von links punktgenau zu Riglewski gebracht hatte.

Nach dem Seitenwechsel habe seine Mannschaft mehrere hochkarätige Chancen ausgelassen, berichtet Langer. Und so dauerte es bis zur 62. Minute, ehe Neuzugang Nico Nollenberger bei seinem Startelfdebüt auf 3:0 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Sebastian Burke, der nach einem klugen Durchstecker von Filip Vnuk die Nerven behielt und zum 4:0-Endstand einschob.

Durch den Erfolg zieht der SVH in die zweite Runde des Toto-Pokals ein, dessen Paarungen bereits an diesem Donnerstag ausgelost werden. Die Spiele finden dann am 15. August statt. Zuvor müssen die Heimstettner noch in der Bayernliga ran: an diesem Samstag beim TSV Schwaben Augsburg. (PATRIK STÄBLER)