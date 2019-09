Toto-Pokal: Heimstetten zieht ins Viertelfinale ein

Sieg in Vilzing

Es war ein hartes Stück Arbeit, aber es hat sich gelohnt. Der SV Heimstetten ist durch einen Sieg in Vilzing ins Viertelfinale des Toto-Pokals eingezogen.

Heimstetten – Es ist nicht überliefert, wie sich Lukas Riglewski und Manuel Duhnke im Auto auf dieses Pokalmatch bei der DJK Vilzing vorbereitet haben. Doch rückblickend muss man sagen: Es war goldrichtig so. Das Offensivduo des SV Heimstetten hatte es arbeitsbedingt nicht zur Abfahrt des Mannschaftsbusses geschafft und war daher auf eigene Faust nach Cham in die Oberpfalz nachgereist. Dort kamen die beiden Stammspieler verspätet an und wurden erst in der zweiten Hälfte eingewechselt. Und doch hatten sie maßgeblichen Anteil daran, dass es ein gelungener Dienstagabend für den Regionalligisten wurde: Erst bereitete Riglewski die Führung per Freistoß vor, und dann machte Duhnke mit seinem 2:0 den Deckel drauf.

Für Riglewski war es gewissermaßen ein Déjà-vu: Der 25-jährige Kapitän war schon in der zweiten Pokalrunde bei Türk Augsburg arbeitsbedingt verspätet im eigenen Auto angereist. Auch damals kam er als Joker in die Partie und legte mit zwei Treffern den Grundstein für einen 3:1-Erfolg. Durch den abermaligen Sieg über den Bayernligisten aus Vilzing steht Heimstetten nunmehr im Viertelfinale des Toto-Pokals, wo die Chancen auf einen hochkarätigen Gegner nicht schlecht stehen.

„Vielleicht sollte Lukas ab jetzt immer mit dem Auto nachkommen“, scherzte SVH-Trainer Christoph Schmitt kurz nach dem Abpfiff. Er gab sich zufrieden mit dem Auftritt seiner Elf: „Das Ziel war, dass die Jungs spielen, die sonst nicht so viel Spielzeit bekommen – und dass wir eine Runde weiter kommen. Wir haben beides geschafft, von daher würde ich sagen: Mission erfüllt.“

Bei herrlichem Spätsommerwetter und vor stolzen 460 Zuschauern hatte Schmitt seine Ankündigung wahr gemacht und munter rotiert: In Jens Förtsch, Christian Hercog, Felix Michalz, Quentin Kehl und Sandro Sengersdorf durften etliche Kicker aus der zweiten Reihe von Beginn an ran. Überdies feierte nicht nur Torwart Philipp Marceta sein Debüt für Heimstetten, sondern auch ein Spieler mit klingendem Namen, der erst tags zuvor verpflichtet worden war: Luca Beckenbauer, der Enkel von Kaiser Franz Beckenbauer, der zuletzt für die U23 von Hannover 96 aktiv war. „Er hat erst eine Stunde mit der Mannschaft trainiert“, sagt Klub-Präsident Ewald Matejka über den Last-Minute-Zugang. „Aber man hat schon gesehen, dass er eine echte Verstärkung sein kann.“

Beckenbauer und Co. mussten sich in der ersten Hälfte jedoch mühen, denn die Gastgeber – immerhin Dritter in der Bayernliga Nord – verlangten dem SVH alles ab. Nach einem torlosen Durchgang hatte die DJK nach dem Wechsel zweimal die Chance zur Führung, scheiterte aber am starken Marceta im SVH-Tor. Auf der anderen Seite schnippelte Riglewski nach 71 Minuten einen Freistoß in den Strafraum, wo Jens Förtsch am langen Eck nur mehr den Fuß hinhalten musste. Nach seinem 1:0 hatten beiden Seiten mehrere gute Möglichkeiten, ehe Duhnke nach einem Konter mit dem 2:0 für die Entscheidung sorgte. Das Fazit von Coach Schmitt: „Insgesamt war der Sieg sicher verdient.“

(0:0).

SVH: Marceta, Beckenbauer, Hercog, Förtsch, Kehl (75. Reuter), Sengersdorf, Gartmann (46. Duhnke), Sabbagh, Schels, Michalz (59. Riglewski), Hannemann.

Tore:0:1 Förtsch (72.), 0:2 Duhnke (90.+1).

Schiedsrichter:Markus Haase (Burglengenfeld).

Zuschauer: 460.