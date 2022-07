Toto-Pokal: SV Pullach scheidet im Chiemgau aus

Von: Umberto Savignano

Mit einer 1:2 (1:0)-Niederlage beim SB Chiemgau Traunstein ist der SV Pullach in der ersten Hauptrunde aus dem Toto-Pokal ausgeschieden.

„Ich finde, dass wir etwas gebraucht haben, um ins Spiel zu finden. Traunstein hatte früh ein, zwei gute Möglichkeiten“, räumte Spielertrainer Fabian Lamotte Startschwierigkeiten des Fußball-Landesligisten ein, trotzdem durfte er bald jubeln: Ein abgeprallter Abwehrversuch der Hausherren landete bei Maximilian Stapf, der frei vor Traunsteins Keeper Thomas Unterhuber eiskalt verwandelte (10.). „Danach waren wir besser im Spiel, haben besser verteidigt“, fand Lamotte. Und auch nach vorne sah der Coach „gute Ansätze und Umschaltmomente, die wir aber nicht gut zu Ende gespielt haben“.

Kurz nach dem Wechsel hatte Stapf dann die große Chance zum 0:2, doch sein Kopfball verfehlte das Ziel. Und so gelang den Gastgebern die Wende mit einem Doppelschlag: Erst verwandelte Thomas Steinherr einen Freistoß aus 22 Metern direkt (50.), dann nutzte Mark Kremer einen Querpass (53.). „Das ging mir dann ein bisschen zu einfach. Vor dem 2:1 kam ein Diagonalball, den wir falsch eingeschätzt haben. Ich finde, es war von uns grundsätzlich ein Spiel der falschen Entscheidungen“, so Lamotte, der dies mit der Unerfahrenheit seiner Mannschaft erklärte. Der 39-jährige Spielertrainer selbst konnte mit seiner Routine nicht auf dem Feld helfen, denn er musste wegen muskulärer Probleme zuschauen. Sein Einsatz ist auch am morgigen Freitag fraglich, wenn der SVP um 19.30 Uhr erneut in Traunstein antritt, diesmal im Kampf um Landesligapunkte. (um)