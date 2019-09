Toto-Pokal: Garching scheidet gegen Schalding aus – Drei Verletzte

Trotz 1:0-Führung zur Halbzeit

Ganz bitterer Abend für den VfR Garching: Gegen Schalding-Heining schieden die Garchinger nach Führung aus dem Toto-Pokal aus und müssen noch drei Verletzte beklagen.

Garching – Jetzt beginnt es zu Kribbeln. Im bayerischen Toto-Pokal fuhr der VfR Garching zum SV Schalding-Heining. Die Pokalschlacht in dem Passauer Stadtteil endete 1:4 (1:0) und damit ist der Garchinger Traum von einem Fußballfest in der Runde der letzten Acht beendet. Diese Niederlage hätte es so nicht gebraucht.

Die Zuschauer hatten für das Pokalspiel noch nicht richtig Platz genommen, da riss es schon die mitgereisten Garchinger Fans von den Sitzen. In der 3. Minute ging der Gast in Führung mit einem dieser Tore, das alleine den Eintritt wert war. Nach einer kurz geklärten Ecke zog die Garchinger Nummer 25 volley ab und gegen den Volltreffer ins Kreuzeck war wirklich kein Kraut gewachsen. Ajlan Arifovic scheint der bayerische Landespokal zu liegen, denn er hatte ja schon in der Runde zuvor das 1:0 gegen Wacker Burghausen mit einem fulminanten Freistoß erzwungen.

Diese Führung hatte dann auch bis zur Pause Bestand und das Ergebnis ging auch in Ordnung, weil die Garchinger sehr diszipliniert auftraten und gefühlt einen Tick mehr Zug zum Tor hatten. Schalding konnte aus den größeren Spielanteilen keine Chancen machen. Einziger Wermutstropfen war die Verletzung von Maximilian Berwein, der verletzt vom Feld humpelte. Nach der Roten Karte am Freitag in der Liga komplettierte er seine Seuchenwoche.

52 Minuten mussten die Passauer auf ihre erste Chance warten und die war ein Geschenk, weil das Tor nach einer verunglückten Kopfball-Rückgabe an dem überraschten Keeper Joey Brenner vorbei ging und das 1:1 gefühlt ein Eigentor war. Schalding-Heining war nun obenauf und Garching musste in dieser grün-weißen Druckphase brenzlige Momente überstehen. Gefühlt sah die Schaldinger Rekord-Minuskulisse von gerade einmal 250 Zuschauern – normal sind es immer um die 1000 – nun ein ganz anderes Fußballspiel.

Der Führungstreffer für die Niederbayern Mitte der zweiten Halbzeit war die logische Konsequenz des geänderten Spielverlaufs. Der VfR hat den Kontrahenten nach einer wirklich ordentlichen Leistung selbst wieder ins Spiel gebracht und hatte wirklich Grund, sich auf der Busfahrt nach Hause über diese Wende zu ärgern. Noch bitterer wurde der Rückstand durch drei Verletzte. Nach Berwein mussten auch die beiden Außenverteidiger Janis Marseiler und Leopold Krueger jeweils unfreiwillig den Platz verlassen.

Eine Viertelstunde vor Schluss hatten sich die Garchinger wieder gefangen und marschierten noch einmal nach vorne. Schlading-Heining war schon anzumerken, dass man den eigenen Defensivqualitäten nicht unendlich vertraut. Der VfR kam aber nur zu Halbchancen und wurde dann ausgekontert. Die Passauer machten dann noch mit zwei Toren in der Nachspielzeit den Sack zu und hätten schon in den Minuten davor treffen können. „Der Sieg ist klar verdient“, bilanzierte der Garchinger Präsident Uwe Cygan, „aber es ist schade. Unsere Leistung in der ersten Halbzeit hat gepasst und nach dem praktischen Eigentor haben wir den Faden verloren.“

(0:1).

VfR: Brenner – Krueger (76. Strein), Strohmaier, Topalaj, Marseiler (58. Salassidis) – Ball, Arifovic – Staudigl, D. Niebauer, Kollmann – Berwein (42. Zimmerschied).

Tore: 0:1 Arifovic (3.), 1:1 Pillmeier (52.), 2:1 Brückl (66.), 3:1 Gallmaier (90.), 4:1 Jünger (90.+3).

Schiedsrichter:Marco Achmüller (Würding).

Zuschauer: 250.