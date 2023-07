Totopokal: FC Deisenhofen steht in der Hauptrunde

Von: Umberto Savignano

Teilen

Der FC Deisenhofen hat die erste Hauptrunde des Totopokals erreicht: Die Mannschaft von Trainer Andreas Pummer hielt sich nach den überlegenen Testsiegen gegen einige andere Landesligisten auch im Qualifikationsspiel beim SB Chiemgau Traunstein mit 3:0 (2:0) schadlos.

Deisenhofen – Pummer hatte seine Startelf gegenüber dem 10:0-Kantersieg beim TSV Grünwald auf zwei Positionen umgestellt: Für Leon Müller-Wiesen und Marco Finster (beide terminlich verhindert) begannen Tobias Nickl und Maxime Schneiker. Eigengewächs Jakob Lippmann durfte also erneut von Beginn an ran und auf der Bank fanden sich nur Akteure wieder, die mit ihm in der vergangenen Saison noch in Deisenhofens A-Jugend gespielt hatten.

Ausgerechnet Lippmann war es dann auch, der das 1:0 für Deisenhofen erzielte: Nachdem Schneiker aus kurzer Distanz an Torwart Issa Nidyae gescheitert war, drückte er den Ball mühelos über die Linie (28.). „Den muss Maxime schon machen, aber dann musst du als Mittelfeldspieler auch erst einmal da stehen“, freute sich Pummer über den Torriecher des Youngsters. Der Zwischenstand ging zu diesem Zeitpunkt völlig in Ordnung, denn der FCD hatte zuvor schon gute Möglichkeiten durch Paul Schemat (4.), Michael Bachhuber (17.) und Yasin Yilmaz (21.) vergeben. Auf der anderen Seite wurde es einmal brenzlig, als Dennis Hrovic den Ball sogar im Tor unterbrachte, der Schiedsrichter aber auf Abseits entschied (6.). „Die ersten Minuten waren wir noch nicht so gut im Spiel, trotzdem hätten wir schon früh 2:0 führen können. Dann haben wir uns reingebissen und besser Fußball gespielt“, sagt Pummer.

Tatsächlich machte der FCD nach der Führung weiter Druck. Bachhuber (35.) und Schemat per Kopf (36.) verpassten es, den Vorsprung auszubauen, doch Routinier Yilmaz traf nach einer schönen Kombination mit einem trockenen Schuss ins lange Eck zum 2:0 (41.). Der frei aufs Tor zu laufende Schemat scheiterte kurz vor der Pause mit einem Heber an Nidyae. Nach dem Wechsel brachten die weiterhin überlegenen Deisenhofner den Sieg ungefährdet über die Zeit, Bachhuber stellte noch auf 3:0 (86.). „Es war von allen eine gute Leistung und ein souveräner Sieg. Hätten wir die Torchancen konsequent genutzt, wäre es um einiges höher ausgegangen“, bilanzierte Coach Pummer. Auf wen der FCD in der ersten Hauptrunde trifft, steht noch nicht fest. (um)