Glückliches Händchen: Trainer des FC Deisenhofen II wechselt zwei Torschützen ein

Von: Nico Bauer

FC Deisenhofen siegt durch zwei späte Joker-Tore gegen Neuhadern. © Oliver Rabuser

Im Leben gleichen sich die Dinge immer wieder aus, und im Fall der Bezirksliga-Fußballer des FC Deisenhofen II ging es ganz schnell.

Deisenhofen – Die in der Bezirksliga Süd spielende U23 hat in der vergangenen Wochen mit zwei späten Gegentoren die Siege vergeigt und diese Woche beim FC Neuhadern mit zwei späten Toren 3:1 (0:0) gewonnen. Auf dem kleinen Kunstrasen in Neuhadern hat sich in der ersten Halbzeit nicht viel getan. Die beste Chance war ein Lattentreffer der Gastgeber, während die Deisenhofner eher Halbchancen hatten.

Richtig kompliziert wurde die Aufgabe dann durch den Neuhaderner Führungstreffer, als Peterssen kurz vor dem Tor einen Freistoß mit der Fußspitze perfekt abfälschte (50.). Doch schon zehn Minuten später brachte Noah Kotb mit einem unstrittigen Foulelfmeter die U23 aus dem Münchner Süden in die Partie zurück.

Im letzten Drittel der Partie wurde es dann relativ wild, weil beide Mannschaften noch unbedingt den Siegtreffer machen wollten. „Am Ende hat vielleicht die Mannschaft mit dem größeren Willen gewonnen“, sagte FCD-Trainer Felix Scherer, der ein gutes Händchen hatte. In der 68. Minute wechselte er mit Thomas Karl und Evrad Ngeukeu zwei Spieler ein, die später an den Toren mit beteiligt waren. Ngeukeu schoss in der 87. Minute das 2:1, bevor in der Nachspielzeit Kotb nachlegte (90.+2). Mit diesem am Ende glücklichen, aber nicht unverdienten Auswärtssieg hat die U23 des FC Deisenhofen das 2:2 aus der Vorwoche sofort wieder vergessen gemacht. (Nico Bauer)