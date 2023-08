FCD U23: Trainer Felix Scherer meldet sich wieder fit

Von: Umberto Savignano

Teilen

Deisenhofen – Felix Scherer ist wieder fit. Beim 0:3 zum Saisonstart der U23 des FC Deisenhofen in Raisting musste der Coach erkrankt passen, im heutigen Heimspiel gegen den 1. FC Penzberg (19.30 Uhr) sitzt er wieder auf der Bank. Was ihm Marco Schmidt vom Auftakt berichtete, dürfte Scherer zusätzlich aufmuntern: „Die Leistung macht trotzdem Mut für die nächsten Spiele“, stellte der Co-Trainer nach einem Auftritt fest, dem gegen einen abgeklärten Gegner nur die eigene Kaltschnäuzigkeit im Abschluss fehlte.

Cleverness ist allerdings auch von Penzberg zu erwarten. Mit dem ehemaligen Hachinger und Pullacher Dominik Bacher, dem Ex-Geretsrieder Benedikt Buchner und Franz Fischer, der Bayernliga in Holzkirchen und Wolfratshausen gespielt hat, verfügen die Gäste über viel Qualität. „Penzberg ist eine gute, erfahrene Mannschaft“, sagt Scherer, er hofft aber, dass das seinem Team entgegenkommt, weil der Gegner entsprechend offen mitspielt.

Scherer, der wieder auf Lukas Schuh und Nico Wohlmann zurückgreifen kann, will unbedingt ein Erfolgserlebnis, nachdem es in der vergangenen Saison zuhause nur vier Siege in 15 Partien gab: „Wir haben uns vor allem vorgenommen, unsere Heimschwäche aus dem letzten Jahr abzulegen.“ Ein Vorteil könnte auch sein, dass Penzberg am Dienstag im Totopokal ranmusste. Gegen den Regionalligisten Schweinfurt gab es ein ehrenvolles 1:5. um