Trainer Thomas Seethaler hört beim FC Aschheim auf

Von: Guido Verstegen

Aschheim – Nach fünf Jahren trennen sich die Wege: Trainer Thomas Seethaler verlässt den Fußball-Bezirksligisten FC Aschheim am Ende der Saison und gibt vor dem anstehenden Auswärtsspiel beim TSV Rohrbach ein letztes Ziel aus.

„Ich höre auf, ohne zu wissen, was da konkret als Nächstes kommt“, sagt Thomas Seethaler über seine Entscheidung. Schon in der Winterpause habe er darüber nachgedacht, wo er sich in der nächsten Spielzeit sehe, im März habe es einen intensiven Austausch mit Vorstand Matthias Trägner gegeben, in der vergangenen Woche dann habe er die Mannschaft über seine Pläne informiert, so der 52-Jährige. Seethaler: „Ich bin immer mehr zu der Überzeugung gekommen, dass es an der Zeit ist, was Neues zu machen. Da traf es sich gut, dass auch der Verein andere Wege gehen will.“

Trägner dankte Seethaler für sein großes Engagement und seine erfolgreiche Arbeit: „Wer sein Nachfolger wird, steht noch nicht fest, es zeichnet sich allerdings eine Lösung ab.“ Seethaler war in der Vergangenheit schon als Spieler und Trainer beim FC Aschheim tätig gewesen, übernahm dann 2018 die erste Mannschaft und führte sie auf Anhieb in die Bezirksliga. „Nach sechs Jahren im Niemandsland der Kreisliga haben wir mit einer sensationellen Saison den Aufstieg geschafft und uns in der Bezirksliga gehalten. Das war das Ziel, meine Mission ist erfüllt.“ Corona und seine Folgen spielten bei der Entscheidung auch eine Rolle, er habe das Gefühl gehabt, alle Beteiligten müssten immer wieder bei Null anfangen. Dank der Quotienten-Regelung vermied die Elf in der Saison 2019/21 die Abstiegsrelegation. Seethaler: „Jetzt freue ich mich auf eine neue Herausforderung, stehe auch schon zu Vereinen in Kontakt und kann mir vieles vorstellen – es muss halt alles zusammenpassen.“ Nach vier Niederlagen am Stück soll gegen den Elften TSV Rohrbach am Samstag (14.30 Uhr) endlich wieder ein Sieg her: „Grundsätzlich dürfte uns nach unten hin nichts mehr passieren. Jetzt geht es darum, möglichst schnell klare Verhältnisse zu schaffen, damit kein Stress aufkommt und ich mich in Ruhe verabschieden kann.“ GUIDO VERSTEGEN

Voraussichtliche Aufstellung FC Aschheim: Omosebi - Schubert, V. Contento, Wellnhofer - Luzzi, Ketikidis, Petermeier, D. Contento, Irlbacher - De Marco, Özgül

Thomas Seethaler © fupa