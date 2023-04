Trainerwechsel mit positivem Effekt

Von: Umberto Savignano

Deisenhofen – Der Trip zum TSV Kottern (Anpfiff: Samstag, 14 Uhr) ist dazu angetan, beim FC Deisenhofen angenehme Erinnerungen wachzurufen: 4:0 siegten die Blauhemden im Hinspiel, standen danach auf Rang vier der Bayernliga Süd, mit Blick nach oben. Heute steht der FCD auf dem elften Platz. Ein Grund ist sicher auch das berufsbedingte Aus für Tobias Rembeck, der im Hinspiel bei seinem vorletzten Einsatz für den FCD an drei Toren beteiligt war.

„Einen Tobias Rembeck mit seinen Offensivaktionen kann man als FC Deisenhofen auf die Schnelle nicht ersetzen“, weiß FCD-Trainer Andreas Pummer, der angesichts der mittlerweile zum Tabellensechsten und Aufstiegskandidaten gewandelten Kotterner feststellt: „Es ist nichts mehr, wie es mal war. Die Vorzeichen sind jetzt genau anders herum.“

Die Trendwende beim Gegner macht Pummer an Frank Wiblishauser fest, der Anfang Oktober vergangenen Jahres für Matthias Günes übernahm und seither mit dem TSV in 14 Spielen 32 Punkte holte, darunter die letzten sieben Spiele vor der Winterpause gewann: „Der Trainerwechsel hat bei Kottern einen positiven Effekt gehabt.“

Zwar kassierten die Kotterner im Frühjahr schon zwei Niederlagen, doch Pummers Respekt ist ungebrochen, zumal der TSV mit Lukas Rietzler, der für Memmingen und Illertissen lange in der Regionalliga kickte, „für die Bayernliga einen Top-Spieler“ als Winterneuzugang verpflichtete. „Das ist eine sehr kompakte, sehr robuste Truppe und ein unangenehmes Pflaster. Wir wissen, was uns da erwartet. Aber wir wollen einen sauberen Kampf abliefern, und wir sind ja auch wieder im Aufwärtstrend.“

Das liegt an einer entspannten Personallage, vor allem im Mittelfeld gibt es wieder viele Alternativen. Zuletzt gegen Gundelfingen kamen der lange gesetzte Björn Jost, Youngster Stephan Kopp, der zum 2:0-Endstand traf, und der nach der Winterpause als Rekonvaleszent über U23-Einsätze herangeführte Sebastian Hahn, der laut Pummer „gleich drei überragende Situationen“ hatte, von der Bank. Der FCD-Coach freut sich über „die Qual der Wahl. Ich mag es vor Aufgaben gestellt zu werden. Deshalb wird man ja auch Trainer, und nicht, weil alles wie von selber läuft.“

Einfallsreichtum bewies Pummer etwa bei der Umfunktionierung von Offensivmann Nikolaos Gkasimpagiazov zum linken Verteidiger mit Vorwärtsdrang. „Er hat die Anlagen. Wir haben das schon in der Winterpause getestet“, so der Trainer, der findet, dass Gkasimpagiazov mit seinen Leistungen signalisiert habe, dass er die neue Rolle annimmt. Zuletzt stand der 22-Jährige regelmäßig in der Startelf. UMBERTO SAVIGNANO

FC Deisenhofen: Caruso - Schneiker, Förtsch, Vodermeier, Gkasimpagiazov, Kurmehaj, Müller-Wiesen, Mayer, Finster, Bachhuber, Karger