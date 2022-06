SpVgg Unterhaching: Wagner führt Anwesenheitspflicht im Trainingslager dahoam ein

Von: Robert Gasser

Fit durch individuelles Lauftraining: die Hachinger (vorne Patrick Hobsch/l. und Niclas Anspach) beim Training im Sportpark. © SpVgg Unterhaching

Sandro Wagner hat bei der SpVgg Unterhaching feste Arbeitszeiten, eingeführt. Zumindest jetzt in der Vorbereitungsphase auf die neue Regionalliga-Saison.

Unterhaching – Täglich herrscht für die Hachinger Spieler im Sportpark von 9 bis 16 Uhr Anwesenheitspflicht. Von ca. 10 bis 12 Uhr wird intensiv auf dem Platz trainiert, danach isst die Mannschaft gemeinsam Mittag. Die zweite Trainingseinheit auf dem Platz steht dann von ca. 14 bis 16 Uhr auf dem Programm. Zudem stehen noch Krafttraining und Gymnastik im Fitnessraum an, sodass es oft auch deutlich später als 16 Uhr wird. Auch dazwischen ist für Abwechslung gesorgt. So hielt gestern der zurzeit verletzte Torjäger Stephan Hain einen Vortrag über die richtige Ernährung für Leistungssportler.

„Die Bedingungen hier sind einfach optimal“, schwärmt Cheftrainer Wagner. „Wir haben auch Spieler hier, die schon in der ersten, zweiten oder dritten Liga gespielt haben. Und auch sie sind begeistert.“ Auch das Training ist hochmodern. Ein ganzes Trainerteam gibt auf dem Trainingsplatz die Kommandos, so dass mit allen Spielern individuell gearbeitet werden kann. „Wir trainieren viel in Gruppen, speziell abgestimmt auf Verteidiger, Mittelfeldspieler und die Angreifer“, erklärt der 34-jährige frühere Stürmer des FC Bayern.

Damit die Spieler die durchaus fordernden Trainingseinheiten konditionell bewältigen können, mussten sie sich vor dem offiziellen Trainingsstart zwei Wochen lang individuell vorbereiten. „Lauftrainingslager dahoam“, nennen sie bei der SpVgg Unterhaching das Programm, das es den Spielern auch ermöglichte, eine Woche länger Urlaub zu haben. Sie mussten – kontrolliert vom Verein durch eine Fitnessuhr und der dazugehörigen App – täglich laufen, egal ob daheim oder an einem beliebigen Ferienort. „Die Läufe gingen bis zu 20 Kilometer“, berichtet Wagner.

So sind die Hachinger Profis fit für die intensiven Trainingseinheiten, die ab kommenden Montag im einwöchigen Trainingslager in Schlanders/Südtirol fortgesetzt werden. (Robert Gasser)