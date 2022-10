90+6! Torwart Knauf trifft per Seitfallzieher zum Ausgleich - SVH-Keeper im Live-Interview

Von: Boris Manz

Unglaubliche Szene: SVH-Torwart Moritz Knauf trifft kurz vor Schluss sehenswert zum Ausgleich gegen Pipinsried. © hae

Im Kellerduell der Regionalliga patzt SVH-Keeper Moritz Knauf. Der FC Pipinsried ist lange auf der Siegerstraße - bis Knauf per Traumtor zum Ausgleich trifft. FuPa Oberbayern hat den 20-Jährigen im Live-Interview zu Gast.

München - 90+6. Ein letzter Eckball für den SV Heimstetten. Alle Hoaschdenger stehen im Strafraum des FC Pipinsried - auch SVH-Keeper Moritz Knauf ist vorne. Lukas Riglewski bringt den Ball von der rechten Seite rein. Halbhoch fliegt der Ball in den Sechzehner und dann kommt sein Moment. Per Seitfallzieher wuchtet der 20-jährige Knauf den Ball über die Linie. Marke Traumtor. Niedergeschlagene Spieler in Blau-Gelb – Ekstatischer Jubel bei den Rot-Weißen.

Regionalliga Bayern: Moritz Knauf wird nach Riesenpatzer zum Helden

Es hätte ein ganz bitterer Nachmittag für Moritz Knauf werden können: Der 20-Jährige verliert den Ball beim 0:1 an FCP-Angreifer Nickoy Richter. © hae

Erst vor vier Spielen bekam Moritz Knauf den Vorzug vor Stammkeeper und Regionalliga-Urgestein Maximilian Riedmüller. Zwei Jahre hatte Knauf auf den Moment gewartet, wieder mal zwischen den Pfosten stehen zu dürfen. Nach guten Leistungen in den vorangegangen Spielen, leistete sich der junge Keeper einen groben Schnitzer. Nach einem Rückpass verliert Knauf ohne Druck den Ball an Nickoy Richter, der das Geschenk dankend zum 0:1 annimmt.

SV Heimstetten: Keeper Moritz Knauf zu Gast im Live-Stream

Durch Knaufs Traumtor endet das Spiel am Ende unentschieden. Der Tabellenletzte aus Heimstetten kann die rote Laterne zwar nicht abgeben, aber hat einen ganz wichtigen Punkt im Abstiegskampf geholt – und vielleicht noch wichtiger eine große Moral bewiesen, die den SVH in Zukunft vielleicht etwas tragen kann.

Ab 14:00 Uhr haben wir am Freitag Moritz Knauf im Live-Stream auf Youtube und Facebook (Fussball-vorort.de) zu Gast. Über die Kommentarfunktion könnt ihr auch gerne eigene Fragen an den SVH-Keeper stellen.