Trauriges Triple: Garching wieder nur Remis – aber gefühlter Sieger

Von: Nico Bauer

VfR-Trainer Nico Basta wartet weiter auf den nächsten Saisonsieg. © Dieter Michalek

Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber in diesem Fall ist die Nahrung zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig.

Garching – Der VfR Garching trennte sich 0:0 mit dem FC Gundelfingen in einem größtenteils recht langweiligen Bayernliga-Kick.

Die Fußballfreunde Zuschauer im Garchinger Seestadion haben sich diese Saison schon daran gewöhnt, dass die im Tabellenkeller feststeckende Heimmannschaft aktuell kein Kandidat für Spektakel ist. Passend zum Torverhältnis von 5:6 in den ersten fünf Heimspielen hieß es auch gegen Gundelfingen 0:0 zur Pause.

Und das Ergebnis erzählte ganz gut die Geschichte der ersten Hälfte. Der VfR war bemüht, lief ein paar Mal ins Abseits und agierte harmlos. Gundelfingen war körperlich anwesend auf dem Feld. In Durchgang eins gab es nur eine richtige Chance, und das war ein gewaltiges Brett. Nach einer Freistoßflanke von Christian Wimmer und zwei 50:50-Kopfballduellen fiel der Ball vor die Füße von Mike Niebauer, der Platz, Zeit und viel freies Tor hatte. Der wieder in der Innenverteidigung aushelfende Garchinger Kapitän schob den Ball um Zentimeter am Pfosten vorbei.

Nach dem Seitenwechsel blieb es dabei, dass die Garchinger in einem eher zerfahrenen dem ersten Tor einen Tick näher waren, und es deutete sich an, dass nicht mehr als ein Tor zu erwarten sein würde – beim VfR liegen Aufwand und Ertrag oftmals weit auseinander. Merk Perkuhn machte auf dem rechten Flügel viel Betrieb, ließ auch die Gegenspieler stehen und brachte dann doch keine gefährliche Hereingabe ins Zentrum. Das war bezeichnend für das Garchinger Spiel: bemüht, aber uneffektiv.

Dazu kam, dass der VfR von den schwachen Schwaben einiges angeboten bekam, aber die Fehler nicht bestrafte. Nach einem wilden Pass zum Gundelfinger Keeper und dessen Fehlpass schoss Mark Zettl hektisch drüber (62.).

Ab Mitte der zweiten Halbzeit nahm der müde Kick Fahrt auf, weil die Gundelfinger Interesse an Kontern zeigten und Garching mit offensiven Wechseln (Thoss, Garbija) Schwung brachte. Nach einem Doppelpass mit Mark Zettl hätte Garbija berühmt werden können, aber der Abschluss hoppelte am Tor vorbei. Schon diese Halbchance reichte, dass der Gundelfinger Trainer Stefan Anderl („Wir nehmen den Punkt mit. Nicht aufmachen“) alles wieder taktisch herunterkühlte. Garching hätte das Tor gerne geschossen, aber bei den weiten Bällen nach vorne rutschte nichts mehr durch. Damit ist das Triple perfekt mit drei Unentschieden, bei denen man gefühlt dreimal als Punktsieger hadernd vom Feld geht. (nb)

VfR Garching – FC Gundelfingen 0:0.

VfR: Retzer - Kehl, Hofmaier, M. Niebauer, Ljubicic - Reich (71. Thoss), Wimmer, Perkuhn (75. Garbija), Rohrhirsch, Zettl (81. Milic) - Masmanidis (84. Alisanovic).

Schiedsrichter: Florian Islinger (Hainsacker).

Zuschauer: 160.