Tristesse an der Gistlstraße

Der SV Pullach gerät immer tiefer in den Abstiegssrudel

Pullach – Statt der im Landesliga-Abstiegskampf so dringend benötigten drei Punkte im Heimspiel gegen den bisherigen Vorletzten TuS Geretsried standen für den SV Pullach am Ende null Zähler. Das 1:2 (1:1) hatten sich die Raben laut Trainer Fabian Lamotte eindeutig selbst zuzuschreiben. „Das Spiel läuft eigentlich zu unseren Gunsten, wir gehen in Führung. Dann musst du weitermachen, versuchen, aufs zweite Tor zu gehen, weil der Gegner auch nicht sattelfest ist.“

Doch das versäumten die Pullacher nach dem 1:0 durch Nils Allmangs Kopfball nach einer Ecke (9.). So kamen die Gäste durch Srdan Ivkovic bald zum 1:1 (21.). „Da haben wir es Geretsried zu einfach gemacht, gehen außen am Flügel nicht in den Zweikampf“, kritisierte Lamotte und gestand: „Der Ausgleich hatte sich abgezeichnet. Und nach dem 1:1 haben wir es bis zur Pause nicht mehr geschafft, Fußball zu spielen. Wir waren nicht gefährlich, hatten keine Tiefe.“

Immerhin durfte der Trainer zu Beginn der zweiten Halbzeit eine leichte Steigerung und zwei gute Chancen seiner Mannschaft registrieren: Nam Nguyen scheiterte an TuS-Keeper Benedikt Zeisel, Dominik Bacher, der nach langer Aushilfstätigkeit in der Abwehr diesmal wieder in seiner angestammten Rolle als Stürmer spielte, köpfte nach einer Flanke von Mathis Horndasch drüber. Doch damit hatten die Pullacher ihr Pulver verschossen.

Für Aufregung sorgte noch ein Privatduell zwischen SVP-Verteidiger Naod Belachew und Holzkirchens Ausgleichsschützen Ivkovic, für das beide von Schiedsrichter Tim Bruckner mit Rot bestraft wurden (68.). „Ich habe es nicht genau gesehen, ich glaube, sie haben sich geschubst. Gelb hätte es vielleicht auch getan“, meinte Lamotte.

Fußballerisch passierte in der Schlussphase hingegen nicht mehr viel. „Beide Mannschaften haben sich gegenseitig neutralisiert“, so Lamotte. Das Unentschieden lag förmlich in der Luft, doch ein Patzer kurz vor dem Ende zog den SVP noch tiefer in den Abstiegsstrudel. „Ein Fehlpass in der Vorwärtsbewegung bringt dem Gegner dann das 2:1“, ärgerte sich Pullachs Trainer über den entscheidenden Treffer durch Robin Renger (88.). „Es ist extrem enttäuschend“, sagte Lamotte, der aber andeutete, dass er auch bei einem Remis nicht gerade strahlende Laune versprüht hätte: „Der Auftritt der Mannschaft war nicht das Gelbe vom Ei. So sollte man sich zuhause nicht präsentieren. Wir müssen zusehen, dass wir uns gewaltig steigern, damit wir einmal wieder etwas Zählbares holen.“ um

SV Pullach – TuS Geretsried 1:2 (1:1)

SV Pullach: Hug - Allmang, Belachew, Ogorodnik, Horndasch, Khong-In (58. Tomicic), Böhm, Kawai, Nguyen (80. Effiong), Scurti (66. Stapf), Bacher Tore: 1:0 Allmang (9.), 1:1 Ivkovic (21.), 1:2 Renger (88.) Rot für Belachew und Geretsrieds Ivkovic (beide 68., Tätlichkeit)