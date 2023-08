Trotz 70 Minuten Überzahl bei über 30 Grad: VfR Garching wird in Kottern abgewatscht

Von: Nico Bauer

Sein erstes Tor in der Bayernliga erzielt Leon Aslanidis vom VfR Garching. Foto: Gerald Förtsch © Gerald Förtsch

In der Fußball-Bayernliga Süd war Kottern schon immer ein heißes Pflaster. Mit den Sommertemperaturen 2023 und dem Aufstieg der Allgäuer in den Kreis der Meisterschaftsaspiranten wurde alles noch viel heißer.

Garching – Und der VfR Garching hat sich definitiv verbrannt. Trotz mehr als 70 Minuten in Überzahl wurde man am Ende chancenlos mit 1:4 (0:1) aus dem Stadion geschossen. Der Garchinger Plan, erst einmal stabil stehend in dem Spiel anzukommen, überlebte nicht einmal die erste Viertelstunde. Der Treffer von Joichiro Shibata nach einer Flanke (10.) war schon die zweite gefährliche Chance der Kotterner, die sich in der Tabelle hinter Landsberg ganz oben festsetzen.

Zu leicht und zu zahlreich konnten die Gastgeber abschließen, aber dann kam ein potenzieller Wendepunkt. Wegen einer Notbremse von Dennis Hoffmann wurde Kottern dezimiert. Und 71 Minuten Unterzahl bei Temperaturen jenseits der 30 Grad sind eine Aufgabe.

Die Überzahl machte sich lange nicht bemerkbar – Kai Dusch komplettiert den Hattrick

Bis zur Pause machte sich die personelle Überzahl der Garchinger nahezu gar nicht bemerkbar. Kottern spielte weiter, als ob nichts geschehen ist. Mit zunehmender Spieldauer kamen aber auch die Garchinger nach vorne und fanden auf dem Spielfeld Bereiche, wo sich dann doch die numerische Überlegenheit bemerkbar machte.

Nach der Pause wurde es dann ganz bitter. Nach einer Ecke köpfte Kai dusch das 2:0 (47.) und mit seinem 3:0 (61.) sorgte er quasi für die Vorentscheidung. Diese hatte Kottern in einer starken Viertelstunde mit viel Druck und mutigem Spiel nach vorne sich auch verdient. Und Garching hatte wieder eine große Chance liegen gelassen, zurück in die Spur zu kommen.

In der Schlussphase hätte das Ergebnis vielleicht noch etwas freundlicher werden können. Leon Aslanidis erzielte seinen ersten Bayernligatreffer (66.), aber Kai Dusch machte seinen Hattrick noch komplett (77.). In dieser Phase war das Spiel aber schon verloren und damit ist klar, dass Garching und Ismaning sich kommenden Freitag zum Bayernliga-Krisenduell treffen. Beide Mannschaften werden dann wohl mit einem Selbstbewusstsein nahe dem Nullpunkt einlaufen. (Nico Bauer)

TSV Kottern - VfR Garching 4:1 (1:0).

VfR: Bals, Appiah (85. Nzita), Hofmaier, Wanzeck (90. Schimpfermann), Aslanidis (70. Ljubicic) - Oswald (62. Basaran), Günzel, Bashota, Pollio (70. Gmell) - Vourtsis, Boubacar.

Tore: 1:0 Shibata (10.), 2:0 Dusch (47.), 3:0 Dusch (61.), 3:1 Aslanidis (66.), 4:1 Dusch (77.).

Rot: Hoffmann (19., Notbremse).

Schiedsrichter: Dominik Fober (Herrieden).

Zuschauer: 350.