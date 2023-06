Trotz Zusage bei Phönix Schleißheim: Adis Letica heuert bei Türk Garching an

Von: Patrik Stäbler

Chef an der Seitenlinie: Adis Letica trainiert den FC Türk Sport Garching. © Rutt/Archiv

Der FC Türk Sport Garching hat einen Nachfolger für Meister-Trainer Gzim Shala gefunden: Adis Letica wird den Kreisliga-Aufsteiger übernehmen, der auch seinen Kader in der Sommerpause kräftig aufgerüstet hat. Die zahlreichen Transfers unterstreichen die Ansage von Präsident Hasan Celik, wonach sein Club in der Kreisliga nicht nur mitspielen, sondern oben angreifen will.

Garching/Oberschleißheim – Derweil muss der Nachbarverein der Garchinger, der FC Phönix Schleißheim, nach dem Weggang von Adis Letica erneut auf Trainersuche gehen. Der 44-Jährige hatte den Kreisklassisten erst im Herbst übernommen und vom letzten auf den sechsten Tabellenplatz geführt. Wenige Wochen vor Saisonende habe Letica noch versichert, dass er bleiben werde, sagt der Sportliche Leiter in Oberschleißheim, Karl-Heinz Lainer. „Er hat per Handschlag verlängert und sogar einen Vertrag unterschrieben.“

Entsprechend überrascht sei man gewesen, als der Coach seinen Wechsel nach Garching kundtat, so Lainer. Aktuell führe der FC Phönix Gespräche mit potenziellen Nachfolgern. Sollte sich hier keine Lösung ergeben, dann werden der bisherige Co-Trainer Cem Bilge und Amar Hodzic das Team interimsweise bis zum Winter betreuen, sagt der Sportliche Leiter. Personell sei man jedenfalls gut aufgestellt für die kommende Saison. Vier Neuzugänge stünden bereits fest, darunter in Mihael Vukovic ein Torhüter, der vom TSV Moosach kommt. „Vom Kader her passt es, wir haben 18 Spieler fest“, sagt Karl-Heinz Lainer. Nicht mehr an Bord ist Nikola Sirovec, den es zu Türk Sport Garching zieht – ebenso wie Adis Letica.

„Das war sicherlich nicht schön von mir“, sagt der Trainer im Interview mit dem Internetportal Fupa über seinen Wechsel. Er habe dem FC Phönix Ende April zugesichert, dass er bleibe, „weil ich ein Signal setzen wollte, damit der Verein aufwacht“, so Letica. Seinerzeit habe er noch gehofft, dass sein Team den Aufstiegsrelegationsplatz erreichen werde. Dies klappte jedoch nicht; stattdessen habe ihn Anfang Mai die Anfrage aus Garching erreicht. „Ich bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass für meine sportlichen Ziele dieser Weg besser ist“, sagt der Coach. „In Oberschleißheim war es mir zu wenig, was im Hintergrund gearbeitet wurde.“

Nun will Adis Letica also mit dem FC Türk Sport die Kreisliga aufmischen. Hierzu hat der ambitionierte Club nach der Meisterschaft in der Kreisklasse 2 kräftig am Kader gebastelt. So melden die Garchinger ein Dutzend Neuzugänge – darunter etliche Kicker, die schon höherklassig gespielt haben wie Andrej Skoro, Abdulla Alfa (beide SK Srbija), Selim Magat (SE Freising), Mahdi Nabizadeh (TSV Neuried) und Ousmane Boubacar (FC Bosna).

Demgegenüber stehen eine Handvoll Abgänge wie Murat Akbas, Moussa Silla und Ante Kraljevic, den es zum SV Lohhof zieht. Zudem hat sich Gzim Shala nach zwei Jahren beim FC Türk Sport verabschiedet, und zwar in Richtung des Kreisligisten FC Kosovo München. Sein Nachfolger Adis Letica soll Garching nun also für die neue Spielklasse fitmachen und dort irgendwann möglichst das schaffen, was ihm 2022 mit Hellas München gelungen ist – nämlich der Aufstieg in die Bezirksliga. (PATRIK STÄBLER)