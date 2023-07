TSV 1860 hat Datumsvorteil bei Blitzturnier im Sportpark

Von: Robert M. Frank

Teilen

Volle Hütte: Beim Derby der SpVgg mit 1860 München im Jahr 2019 war der Sportpark ausverkauft. © Brouczek/Archiv

Zu ihrem Blitzturnier mit dem 1. FC Nürnberg und dem TSV 1860 München erwartet die SpVgg Unterhaching 2000 Fans. Eine Regel: Bei Gleichstand entscheidet das Datum der Vereinsgründung.

Unterhaching – Ein Hauch von Drittliga-Atmosphäre wird an diesem Samstag (ab 15.30 Uhr) beim Blitzturnier der SpVgg Unterhaching durch den Alpenbauer-Sportpark wehen. Für den Besuch des Wettbewerbs mit den drei Teams von der gastgebenden SpVgg sowie dem 1. FC Nürnberg und TSV 1860 München rechnet der frisch gekürte Drittliga-Aufsteiger mit etwa 2000 Zuschauern im eigenen Stadion.

Beim Blitzturnier wird SpVgg-Cheftrainer Marc Unterberger zwei Wochen vor dem Drittliga-Saisonstart sowohl in der Partie gegen den Zweitligisten aus Nürnberg (15.30 Uhr) als auch im abschließenden Spiel gegen die Ligakonkurrenz aus München (18 Uhr) bei seiner Mannschaft personell einiges ausprobieren können. Angefangen mit der Torhüterposition, auf der sich Stammtorwart René Vollath einen Spieleinsatz mit Ersatzmann Fabian Scherger teilen wird, über die Abwehr bis hin zu den Angreifern dürfte Unterberger alle potenziellen Spieler für den Saisonstart in Regensburg einsetzen. Nicht mit von der Partie sind lediglich diejenigen Spieler, die am gleichen Tag beim Saisonstart der zweiten Hachinger Mannschaft in der Landesliga zum Auswärtsspiel in Pfaffenhofen auflaufen.

Eine besondere Brisanz dürfte dabei das Nachbarschaftsduell gegen den Drittligarivalen TSV 1860 München bieten. Hier darf nicht nur mit vielen Fans der Münchner Löwen gerechnet werden, sondern auch mit einem hart umkämpften Spiel. Bereits zu vergangenen Drittligazeiten gab es im Unterhachinger Sportpark bei den Aufeinandertreffen beider Teams packende Duelle. Unvergessen bleiben einige der vergangenen Derbys. Platzverweise, verschossene Elfmetern und schwere Verletzungen: Für die Zuschauer war hier so ziemlich alles geboten.

Tickets müssen vorab online gekauft werden

Auch diesmal dürften auf die Zuschauer in den drei Spielen mit einer jeweiligen Spieldauer von 60 Minuten mehrere Höhepunkte warten. Ausgespielt wird der Siegerpokal des Blitzturniers im Modus „Jeder gegen Jeden“. Die Tabelle entscheidet über den Pokalsieger. Bei Punkt- und Torgleichheit entscheidet das Gründungsdatum der Vereine über den Sieger, was in diesem Sonderfall der TSV 1860 wäre.

Für die Zuschauer im Speziellen gilt es zu beachten, dass es am Tag des Turniers keine Tageskasse für Eintrittskarten geben wird. Diese können Zuschauer ausschließlich online über das Ticketsystem der SpVgg Unterhaching bestellen unter www.spvggunterhaching.de.