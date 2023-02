TSV 1860 Rosenheim fehlt wegen finanzieller Sorgen der SpVgg Unterhaching hoher Betrag

Von: Korbinian Kothny

Der TSV 1860 Rosenheim steht in der Bayernliga Süd auf dem letzten Tabellenplatz. © Brugger

Die SpVgg Unterhaching und 1860 Rosenheim sind Kooperationspartner. Beide Vereine plagen finanzielle Sorgen – ein fünfstelliger Betrag ist offen.

Rosenheim – Eigentlich sollte es nach dem Regionalliga-Abstieg im vergangenen Sommer in dieser Saison beim TSV 1860 Rosenheim wieder sportlich vorangehen. Doch nach nur neun Punkten aus 21 Spielen stehen die Sechziger nach der ersten Saisonhälfte auch in der Bayernliga auf dem letzten Tabellenplatz.

Dabei sind es nicht nur sportliche Probleme, die die derzeit Rosenheimer plagen. Viel gravierender ist die finanzielle Situation des klammen Bayernligisten. Der ehemalige Regionalligist hat mit Altlasten zu kämpfen und musste sein Budget extrem kürzen.

TSV 1860 Rosenheim fehlt „hoher fünfstelliger Betrag“ der SpVgg Unterhaching

In den letzten Wochen folgte dann die nächste Hiobsbotschaft, für die Rosenheimer: Auch den Kooperationspartner, die SpVgg Unterhaching, plagen akute Geldsorgen – mit direkten Folgen für die Sechziger.

Aufgrund der „vorübergehenden Liquiditätsprobleme“ der Hachinger blieben in den vergangenen Monaten nicht nur die Gehaltszahlungen an die Angestellten, sondern auch „vertraglich vereinbarte“ Zahlungen an Rosenheim, aus. Dabei handelt es sich laut 1860-Vorsitzenden Herbert Borrmann um einen „hohen fünfstelligen Betrag“, wie beinschuss.de berichtet.

TSV 1860 forciert Kooperation mit Haching über Saison hinaus

Ganz weg soll das Geld allerdings nicht sein. Borrmann erklärt auf Rückfragen von Fussball Vorort / FuPa Oberbayern, dass ihm Schwabl zugesichert habe, dass es sich nur um ein vorübergehendes Problem handelt und die Nachzahlungen erfolgen, sobald die Mittel in der Vorstadt wieder verfügbar sind.

Aktuell fehlt das Geld aber in den Planungen der Rosenheimer, um die laufenden Kosten zu stemmen. „Wir müssen jetzt schauen, wie wir das gemeinsam schaffen“, sagt Bormann.

Generell ist man in Rosenheim aber „sehr dankbar“ für die Kooperation, die zum Saisonende ausläuft. Eine gemeinsame Zusammenarbeit über die Saison hinaus soll, trotz der aktuellen Probleme, erfolgen. „Es ist ein Projekt, das beiden Mannschaften weiterhilft“, erklärt der 1860-Vorsitzende. In der Vergangenheit durfte der ein oder andere Haching-Youngster in Rosenheim Spielpraxis sammeln, während der Schritt für ambitionierte Kicker des Bayernligisten nach Unterhaching nicht weit war.

TSV 1860 Rosenheim: Spieler und Sponsoren aus der Region

In Zukunft soll in Rosenheim trotzdem wieder vornehmlich auf Spieler aus dem eigenen Nachwuchs gesetzt werden. „Wir haben eine hervorragende Jugendausbildung. Wir wollen den eigenen Spieler die Chance geben, sich in unserer ersten Mannschaft durchzusetzen“, erklärt Borrmann.

Der neue Rosenheimer Weg wurde bereits im Winter eingeschlagen. Acht Spieler verließen den Verein, während unter anderem drei Eigengewächse aus der U19 nach oben gezogen wurden. Netter Nebeneffekt: Die Gehaltskosten konnten so um einiges gesenkt werden. Und nicht nur bei den Spielern setzt Borrmann in Zukunft auf die Region. Auch beim Thema Sponsoren stehen künftig einheimische, mittelständische Betriebe im Fokus. Laut Bormann ist dank diesen der Spielbetrieb für die aktuelle und nächste Saison gesichert – egal, ob in der Bayern- oder Landesliga. (Korbinian Kothny)