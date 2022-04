TSV 1860 Rosenheim - SpVgg Unterhaching: Man kennt sich

Von: Robert M. Frank

Hachings Co-Trainer Thomas Kasparetti war schon mal Cheftrainer des TSV 1860 Rosenheim. © Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching trifft an diesem Samstag (14 Uhr) auswärts auf ihren Kooperationspartner TSV 1860 Rosenheim, dem mit einigen Ex-Hachingern in seinen Reihen ein Abstieg aus der Regionalliga Bayern droht.

Unterhaching – Die Ausgangslage vor dem Auswärtsspiel der SpVgg Unterhaching in Rosenheim ist klar. Als Tabellenfünfter gehen die Hachinger gegen das Ligaschlusslicht der Regionalliga Bayern als absoluter Favorit ins Rennen. Während die Hachinger nach nur einer Niederlage aus den vergangenen sechs Spielen auf dem aufsteigenden Ast sind, befinden sich die Rosenheimer auf der anderen Seite im Sinkflug in Richtung Bayernliga.

Die Mannschaft des Trainerteams um die beiden Ex-Hachinger Florian Heller und Marc Endres hat in den sechs Spielen in diesem Jahr kein einziges Mal gewonnen. Magere vier Punkte stehen beim TSV zu Buche. Ein Hachinger Sieg im oberbayerischen Derby dürfte den TSV noch weiter in den Abstiegsstrudel reißen.

Hachings Co-Trainer Thomas Kasparetti, selbst einmal Cheftrainer der Rosenheimer, warnt vor der vermeintlich leichten Aufgabe für seine Mannschaft. „Wir freuen uns auf die Partie gegen Rosenheim. Sie stehen zwar am Ende der Tabelle, haben aber durchaus ihre Qualitäten und die kennen wir. Wir werden dieses Spiel genauso angehen, wie jedes andere und wollen auch hier drei Punkte mit nach Unterhaching nehmen.“

Die gegnerische Mannschaft kennen die Hachinger in der Tat besser denn je. Zum einen befinden sich mit Stephan Mensah, Julien Richter, Thomas Steinherr und Dominik Bacher gleich vier Spieler mit Hachinger Vergangenheit beim Gegner. Zum anderen absolvieren die beiden Kooperationspartner regelmäßig Testspiele gegeneinander.

Das letzte Aufeinandertreffen gab es in der Wintervorbereitung Ende Januar, das mit 1:1 endete. Die Hachinger, die gegen Rosenheim bis dato in sieben Aufeinandertreffen in den vergangenen zehn Jahren noch nie verloren haben, müssen die kurze Auswärtsreise allerdings mit einem stark eingeschränkten Kader antreten. Nachdem die eigenen A-Junioren in der Bundesliga am gleichen Tag gegen den VfB Stuttgart (Sonntag, 13 Uhr, Sportpark) ein wichtiges Spiel im Kampf um den Klassenerhalt bestreiten, haben sich die sportlichen Verantwortlichen um SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner für eine höhere Priorität bei der U19 entschieden.

Alle für die A-Junioren spielberechtigten Akteure sollen demnach nicht nach Rosenheim mitfahren und für die Unterhachinger Junioren spielen.

Zudem fällt neben den Langzeitverletzten Niclas Anspach, Dominik Stahl (beide Reha), Stephan Hain (Kreuzbandriss), Josef Welzmüller (Oberschenkel-Probleme) und José-Pierre Vunguidica (Fußverletzung) auch noch Mittelfeldspieler Manuel Stiefler gelbgesperrt aus.

SpVgg Unterhaching: Darmstädter -Schwabl, Pisot, Westermeier, Turtschan - Porta, Ehlich, Grob, Skarlatidis -- Schmid, Hobsch