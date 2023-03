Rudelbildung und Dreifach-Rot! Elfinger stocksauer – Faber sieht sich als „Bauernopfer“

Von: Moritz Bletzinger

Rainer Elfinger muss vorerst ohne Nono Koussou und Mike Opara auskommen. © Sven Leifer

Ein unschönes Ende nach einem unschönen Spiel: Die Partie zwischen Ampfing und FC Unterföhring gipfelte in einer Rudelbildung. Beide Trainer sahen Rot.

Ampfing/Unterföhring – Schöner Fußball wurde am Samstag in Ampfing nicht gespielt. Zu holprig war der Platz im frühen März, erklären beide Trainer. Im Nachgang wird aber ohnehin weniger über Fußball als über das unschöne Ende der Landesliga-Partie gesprochen.

In der 85. Minute kochten die Emotionen über. Ampfings Mike Opara hatte seinen Gegenspieler direkt vor der Unterföhringer Bank gefoult. Der Ball war schon weg, da stellte Opara das Bein raus. „Eine dumme Aktion“, sagt sein Trainer Rainer Elfinger. „Eine klare Tätlichkeit“, sagt Unterföhring-Coach Andreas Faber.

Rudelbildung zwischen TSV Ampfing und FC Unterföhring: Opara und beide Trainer sehen Rot

Danach wurde es unübersichtlich. Mega-Rudelbildung zum Jahresauftakt! Die Unterföhringer Bank schoss hoch, die Ampfinger stürmten dazu. Das Ende der Rudelbildung: Erst eine Zeitstraße, dann glatt Rot für Opara, weil er mit Faber aneinandergeraten ist. Und Platzverweise für beide Trainer gab es noch obendrauf.

Elfinger soll Schiedsrichter Raffael Dauner (SpVgg Unterhaching) dreimal geschubst haben, berichteten Unterföhringer Spieler. Der Trainer erklärt die Situation ganz anders: „Ich bin hingelaufen, wollte die Situation deeskalieren und Mike vor einer Roten Karte bewahren.“

Trainer schimpfen über Platzverweise: Elfinger bestreitet Schubser – Faber sieht sich als „Bauernopfer“

„Ich habe den Schiedsrichter nicht geschubst“, betont er: „Ich habe ihm nur gezeigt, was Mike gemacht hat. Das hat auch der Schiedsrichter so wahrgenommen. Als ich schon weg war, hat er mich zurückgerufen und gesagt: Das war zu viel, dafür muss ich dir Rot geben. Am Ende habe ich die Karte dafür bekommen, weil ich meine Coaching-Zone verlassen habe.“

Völlig ratlos war FCU-Coach Andreas Faber, wieso er denn nun vom Platz musste. „In der Kabine hat mir der Schiedsrichter nach dem Spiel gesagt, er hätte nicht gewusst, wie er die Situation sonst hätte lösen können“, berichtet Faber, „wenn ich das Bauernopfer sein soll, okay. Jetzt habe ich aber erfahren, dass ich dafür auch gesperrt werden kann.“ Wer, wie lang gesperrt wird, entscheidet das Sportgericht am Donnerstag.

Dreifach-Frust bei Elfinger: Unzufrieden mit dem Schiri, zwei Spieler verloren, Spiel verschenkt

Elfinger ist jetzt massiv frustriert. „Wir haben uns das ganze Spiel über ungerecht behandelt gefühlt. Unterföhring wurde bei beiden Toren von den Schiedsrichterentscheidungen bevorzugt. Der Schiedsrichter hat sich für den Freistoß vor dem 1:1 sogar entschuldigt, aber das hilft uns jetzt auch nichts mehr.“

„Außerdem habe ich zwei Spieler verloren. Mike ist auf jeden Fall für ein oder zwei Spiele gesperrt. Und mein Co-Trainer Nono Koussou hat sich bei einem Foul das Innenband im Sprunggelenk gerissen. Dafür gab es übrigens keinen Freistoß.“

Überhaupt war es ein gebrauchter Tag für den TSV Ampfing. „Wir müssten das Spiel eigentlich 3:0 gewinnen, wenn es nach den Chancen geht“, ärgert sich Elfinger. Mehrfach war sein Team frei vor dem Tor, jagte den Ball dann aber vorbei. „Wollt ihr nicht gewinnen?“, soll der verletzte Robin Volland beim Ampfinger Chancenwucher sogar gefragt haben, berichtet Elfinger. Er ärgert sich über die vergebenen Möglichkeiten auf dem Holperrasen.

„Wenn da keine Emotionen kommen, können wir aufhören“: Faber verteidigt Reaktion auf Tätlichkeit

„Was mich ärgert, ist, dass von der FCU-Bank so Gas gegeben wurde“, hält Elfinger fest: „Sie müssen über den Punkt froh sein.“ „Wenn da keine Emotionen kommen, können wir aufhören“, sagt Faber über den gemeinschaftlichen Ausraster zum Spielende: „Es war einfach doof und unnötig.“ Bei der Spielbewertung will er Elfinger nicht widersprechen: „Wir haben gut gekämpft. Ampfing hatte mehr Chancen. Aber müssen sie gewinnen? Am Ende steht’s 2:2. Ich bin zufrieden mit dem Punkt und mit unserer Einstellung.“