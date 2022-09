Aubstadt gegen Heimstetten LIVE: Brisantes Spiel! Corona, Strieder-Schock und Verlegungs-Zoff

Von: Korbinian Kothny

„Eigentlich ist es eine bodenlose Frechheit“: Michael Matejka ist schwer enttäuscht vom TSV Aubstadt. © Imago/Lackovic

Am 13. Spieltag der Regionalliga Bayern ist der SV Heimstetten beim TSV Aubstadt zu Gast. Wir berichten im Live-Ticker.

Der Bann ist gebrochen: Der SV Heimstetten konnte am vergangenen Wochenende nach sechs sieglosen Spielen wieder gewinnen.

konnte am vergangenen Wochenende nach sechs sieglosen Spielen wieder gewinnen. Die Mannschaft von Christoph Schmitt ist Tabellenletzter: Geben die Hoaschdenger gegen den TSV Aubstadt die rote Laterne ab?

ist Tabellenletzter: Geben die Hoaschdenger gegen den TSV Aubstadt die ab? Anpfiff ist um 14 Uhr im Schulstadion Aubstadt. Wir berichten im Live-Ticker.

München - Der SV Heimstetten ist gar nicht gut auf den TSV Aubstadt zu sprechen. Trotz eines Corona-Falls und zahlreicher Ausfälle muss der SVH rund 300 Kilometer nach Unterfranken pendeln. Abteilungsleiter Matejka wollte das Spiel unbedingt verschieben, aber die Gastgeber haben nicht mitgemacht. Der Heimstettener machte seinem Ärger Luft und die Aubstadter Antwort folgte direkt.

Aus Heimstettener Sicht fallen 13 Spieler aus, darunter Neuzugang Rico Strieder, der sich noch vor seinem Debüt am Meniskus verletzt hat. Ein Spieler hat einen positiven Corona-Test, zwei weitere bleiben mit Symptomen in Isolation. „Unkollegial“ bewertet Matejka das Verhalten der Aubstädter, die medial bereits mit dem selben Vorwurf geantwortet haben. Schon vor Anpfiff bringt diese Partie viel Brisanz. Was passiert auf dem Platz? Der Liveticker wird es zeigen.