Torgarant für Brannenburg: Bender-Klub verpflichtet Torschützenkönig Reisert im Aufstiegskampf

Von: Magdalena Schwaiger

Teilen

Sebastian Reisert (m.) wechselt in die Kreisklasse zum TSV Branneburg. © TSV Brannenburg

Der TSV vermeldet einen echten Transfer-Hammer. Mit Sebastian Reisert wechselt ein Torschützenkönig zum Kreisklassist nach Brannenburg.

Brannenburg – Der mehrmalige Kreisklassen-Torschützenkönig wollte vor dieser Saison seine Fußballschuhe eigentlich an den Nagel hängen, kann sich nun aber doch noch nicht so schnell vom runden Leder trennen. Die letzten Jahre kickte Reisert beim SV Pang in der Kreisklasse Inn/Salzach, in der Rückrunde wird er mit seinem neuen Team auch auf die alte Liebe treffen. Der TSV Brannenburg steht mit den Bender-Zwillingen auf Platz Eins der Tabelle und hat fünf Punkte Vorsprung auf Verfolger Tattenhausen.

Reisert trifft bei Test gegen Angersberg

Seinen ersten Treffer für den TSV erzielte Reisert gegen den SV Bad Feilnbach. Mit 10:2 schossen die Brannenburger den Gegner nach Hause, Reisert traf zum zwischenzeitlichen 3:0 für sein neues Team. Beim zweiten Testspiel der Vorbereitung am 11. Februar fehlte Reisert seiner Mannschaft, die in einem torreichen Spiel den SV Ramersberg mit 8:5 besiegte. Beim 8:1-Torfestival gegen den österreichischen SV Angersberg konnte Sebastian Reisert seine Torriecher-Qualitäten ebenfalls unter Beweis stellen. Der 32-Jährige traf zum zwischenzeitlichen 5:1, bevor er für Johannes Gasteiger Platz machte.

Noch drei Testspiele vor Rückrundenstart

Sebastian Reisert wird auch bei den anstehenden Testspielen mit von der Partie sein. Zunächst wird gegen den ASV Großholzhausen gespielt, am 07. März wartete mit dem SV Westerndorf St. Peter ein weiterer Kreisligist auf die Mannschaft von Hans Nietzold. Da die Brannenburger zu Recht Aufstiegsambitionen hegen, wird sich in diesen beiden Spielen schon einmal an dem Maß der nächsten Saison gemessen. Am 11. März kommt dann noch die Reserve des TSV 1880 Wasserburg nach Brannenburg. Betrachtet man die bisherigen Spiele der Vorbereitung, dürfen sich die Zuschauer auf viele Tore freuen.

Für das erste Spiel der Rückrunde reist der TSV am 19. März zum Inntal-Derby nach Kiefersfelden. Der ASV bewegt sich im Tabellenmittelfeld der Kreisklasse, doch die Brannenburger erwarten eine hitzige Partie. (Magdalena Schwaiger)