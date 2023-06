TSV Brunnthal wehrt sich erfolgreich - Bezirksliga-Einteilung korrigiert

Von: Olaf Heid

TSV Brunnthal wehrt sich erfolgreich gegen Bezirksliga-Einteilung. © Leifer

Neue Einteilung der Bezirksliga: Mehrere Beschwerden warfen die Planungen des neuen BFV-Bezirksspielleiters Hans Mayer aus Waging über den Haufen.

Unter anderem hatte sich der TSV Brunnthal mit Verweis auf die weiten Fahrten in Richtung Freilassing gegen die Einteilung in die Bezirksliga Ost gewehrt – mit Erfolg. Nun geht es in der Saison 2023/24 für den Landesliga-Absteiger Brunnthal stattdessen in der Gruppe Süd nach Landsberg und Murnau. Dort spielen jetzt auch die Teams aus dem Münchner Westen, weshalb vier Mannschaften aus dem Osten und Südosten der Landeshauptstadt doch in die Bezirksliga Ost eingeteilt werden: Vizemeister SK Srbija, der SVN aus Neuperlach, der SV Waldperlach und der Dornacher Lokalrivale FC Aschheim.

Der FC Langengeisling, FC Moosinning und Grüne Heide Ismaning müssen dafür in den Norden weichen. Immerhin bleibt es bei 15 Vereinen in der Gruppe Ost. Dem SC Baldham-Vaterstetten bleibt dies erspart, denn der Kreisligist hatte in der Relegation den Aufstieg in die Bezirksliga verpasst. (Olaf Heid)