TSV Brunnthal bleibt auf Sieg-Kurs

Von: Nico Bauer

Teilen

Auf Erfolgskurs: der TSV Brunnthal mit Trainer Raphael Schwanthaler. © bro

Verdienter 3:1-Sieg gegen die SpVgg Landshut

Brunnthal – Die grün-weiße Landesliga-Party geht weiter. Mit dem verdienten 2:1 (1:0) gegen die SpVgg Landshut hat der TSV Brunnthal seine Erfolgsserie ausgebaut auf zehn Punkte aus vier Spielen. Das Aufeinandertreffen von zwei kleinen Serien mit Brunnthals Positivlauf (sieben Punkte aus drei Spielen) und dem Landshuter Fehlstart nach der Winterpause (ein Punkt aus vier Spielen) spielte von Beginn weg mit. Die Hausherren standen hinten sicher, während beim Gast immer wieder Kleinigkeiten nicht stimmten und Landshut durch kerniges Hinlangen in manchen Zweikämpfen versuchte, zurück in die Spur zu kommen. In Ballbesitz wollten die Brunnthaler schnell und schnörkellos nach vorne spielen, aber es blieb beim Versuch. Mitte der ersten Hälfte warteten die Fans noch immer auf die erste Torchance der Partie in einem Kick, der sich zäh entwickelte. Etwas Leben kam auf den Platz, als die Grün-Weißen in der 27. Minute einen Elfmeter forderten, den gab es nicht, aber eine Minute später das 1:0. Maximilian Brunner bugsierte den Ball aus der eigenen Hälfte kurz vor der Mittellinie vorbei am zu weit vorne stehenden Torwart vorbei. Mit seinem zweiten Landesligator bestätigt der im Winter gekommene Stürmer nun die Vorschusslorbeeren. 120 Sekunden nach dem witzigen Tor nahmen die Landshuter dann auch am Spiel teil mit einem Kopfball auf die Latte. Nach der Pause waren die Landshuter bemüht, aber Brunnthal war defensiv extrem aufmerksam, stark im Zweikampf und konzentriert im Aufbauspiel. Mit diesen Faktoren verdiente man sich den Arbeitssieg als die präsentere Mannschaft. Die Körpersprache der Brunnthaler war die einer Mannschaft, die nicht absteigen will. Und man wartete geduldig auf den Konter, der sich in der 64. Minute bot. Diesmal musste Dominik Brunner beim dritten Saisontor im fünften Landesligaspiel seines Lebens nur noch den Fuß hinhalten. Der sonnige Fußballnachmittag hätte noch etwas entspannter enden können, wenn Fabian Porr nach einem starken Ballgewinn frei vor dem Torwart nicht knapp verzogen hätte (80.). Statt dem 3:0 gab es tief in der Nachspielzeit noch den Anschlusstreffer, der aber nur statistischen Wert hatte. Kurz danach war Feierabend und mit nun zehn Punkten aus vier Spielen (drei Heimsiege!) und 26 Punkten winkt ein baldiger Abschied aus den Abstiegsrelegationsplätzen. NICO BAUER

TSV Brunnthal – SpVgg Landshut 2:1 (1:0)

TSV Brunnthal: Bamann - Kornbichler, Neulinger, Richter - Degel (84. V. Klaß), Betzlerm Roth (75. J. Klaß), Reinisch (58. Deibele), Nagel - Porr (88. Diller), Brunner (77. Klepsch) Tore: 1:0 Brunner (27.), 2:0 Brunner (64.), 2:1 Past (90.+3) Schiedsrichter: Yannick Eberhardt (Burgberg) Zuschauer: 150.