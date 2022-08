TSV Brunnthal: Duell der Landesligisten mit Ladehemmung

Von: Nico Bauer

Nach guten Leistungen zum Start war das 0:3 von Bruckmühl ein Weckruf für den TSV Brunnthal. Dem Fußball-Landesligisten wurde deutlich vor Augen geführt, dass man nur mit hundert Prozent Leistung in der Liga mithalten kann. Nun im Heimspiel gegen den Vorjahresdritten Schwaig (Freitag, 19.30 Uhr) wird vom Team eine Reaktion erwartet.

Brunnthal – Die schwache Leistung in Bruckmühl kam nach dem Superauftritt im Pokal gegen den Regionalligisten Heimstetten völlig überraschend. Trainer Raphael Schwanthaler musste aber nicht so viel sagen, weil in der intensiven Trainingseinheit am Dienstag schon eine erste Reaktion des Teams zu sehen war. Die wirkliche Antwort braucht es nun aber im Punktspiel der beiden Landesligisten mit Ladehemmung.

Brunnthal hat in drei Spielen erst zwei Tore geschossen und Schwaig in vier Partien drei. Bei den Gastgebern könnte Stürmer Fabian Porr nach einer Woche Urlaub gleich wieder in die Startaufstellung kommen und dann vorne für neuen Schwung sorgen.

Auf der anderen Seite reisen die Schwaiger mit einer 0:1-Niederlage in Grünwald an, aber Raphael Schwanthaler möchte nichts von Problemen beim Vorjahresdritten wissen. „In Grünwald haben denen einige Leute gefehlt“, sagt der TSV-Coach, „wir gehen davon aus, dass sie diesmal wieder besser aufgestellt sind.“ In Grünwald fehlte vor allem Schwaigs Torjäger Raffael Ascher, der zwei der drei Saisontreffer seiner Mannschaft erzielte. Beim TSV Brunnthal erwartet man diesen Freitag das Gastspiel von einer Spitzenmannschaft der Liga. (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Geisbauer - Neulinger, Kornbichler, Richter - Rebenschütz, Ceschin, Wullrich (Betzler), Strobl (Diller), Fischer - Klaß, Porr (Brunner).