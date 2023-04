TSV Brunnthal: „Es geht darum, dass wir uns am Ende nichts vorwerfen“

Von: Nico Bauer

Endlich schießen sie beim TSV Brunnthal Tore und sammeln auch Punkte. Dennoch ist der Aufschwung mit zuletzt zwei 2:2-Unentschieden kein Grund zum Jubeln. Der abgeschlagene Letzte der Fußball-Landesliga hat vor dem Gastspiel beim TSV Ampfing (Samstag, 14 Uhr) noch immer zwölf Punkte Rückstand zur Abstiegsrelegation. Bei den noch neun ausstehenden Ligaspielen ist die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Aufholjagd schon jetzt gering.

Brunnthal - Der Brunnthaler Trainer Raphael Schwanthaler ist kein in einer Traumwelt lebender Fantast. Er ist Realist und sagt den Satz, den Fußballer in dieser Situation sagen müssen: „Wir glauben dran, so lange es rechnerisch möglich ist.“ Er sagt auch den Satz, der die DNA des TSV Brunnthal verkörpert: „In erster Linie geht es darum, dass wir uns nichts vorwerfen am Ende.“ Der Landesligist war schon im ersten Jahr darauf vorbereitet, dass das Abenteuer mit dem Abstieg enden könnte. Nun deutet viel darauf hin, dass der von den Möglichkeiten der Konkurrenz unterlegene Verein wieder nach unten gehen muss.

Die Reaktion auf das 2:2 gegen den Vorletzten Freising zeigte aber auch deutlich, dass sich Brunnthal noch nicht aus der Liga verabschiedet hat. Man freute sich nicht, den Gegner geärgert zu haben. Trainer Raphael Schwanthaler plant das Gastspiel in Ampfing so, dass man auf Sieg spielt. „Wenn das Spiel länger ausgeglichen ist, werden wir auch dort das Risiko erhöhen“, sagt er. Dem Platz in Ampfing eilt der Ruf voraus, dass der nicht ganz so ebene Untergrund die Partie immer wieder einmal mit überraschenden Spielszenen beeinflussen kann. Dazu steht die Heimmannschaft unter dem Druck, den freien Fall zu stoppen. In der Winterpause war Ampfing ein Aufstiegskandidat und nun kann man die Abstiegszone schon mit bloßem Auge sehen. (NICO BAUER)

TSV Brunnthal: Geisbauer - Böhme, Neulinger, Richter - Ceschin, Betzler, Nagel, Lindenauer, Fischer - Porr, Strobl (Greiner).