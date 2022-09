TSV Brunnthal fehlt das Quäntchen Glück

Von: Nico Bauer

Der TSV Brunnthal hält bei der 1:2-Niederlage beim VfB Forstinninning gut mit, steht aber am Ende des Tages wieder ohne Punkte da.

Brunnthal – Wenn man Letzter in der Tabelle ist, dann wird man selten vom Glück bedrängt. Bei der 1:2 (0:2)-Niederlage des Landesliga-Schlusslichts TSV Brunnthal beim VfB Forstinning hätte das Spiel mit einigen wenigen Szenen auch ganz anders laufen können.

Nach dem Heimsieg in der Vorwoche gegen Geretsried wollten die Brunnthaler wieder defensiv stabil agieren und das sah sieben Minuten auch ganz gut aus. Eher zufällig brachten die Hausherren den Ball in den Gefahrenbereich und der war dann auch drin. Nicolic traf zum 1:0 für die Gastgeber.

Brunnthal ließ nicht wirklich viele Möglichkeiten zu, aber das hat an diesem Tag gegen einen sehr effizienten Gegner nicht ganz gereicht. Mit einem unhaltbaren Flachschuss von der Strafraumgrenze machten die Hausherren die Hausherren das 2:0. Gegen eine Mannschaft, die ihre Spiele eher 1:0 als 3:2 gewinnt, macht das die Aufgabe schon schwer bis unlösbar. Aber die Brunnthaler hatten ihre Szenen, bei denen sich der Spielstand noch vor der Pause auch wieder egalisieren lassen hätte können. Nach einem Kopfball ging der Ball klar an die Hand eines Forstinningers, aber der eigentlich logische Elfmeterpfiff blieb aus (25.). Kurz darauf klatschte ein Freistoß von Maximilian Brunner aus gut 20 Metern an den Pfosten.

Nun bestätigte sich die Fußballer-Weisheit von den Mannschaften, die erst kein Glück haben und dann auch noch Pech dazukommt.

Nach dem Seitenwechsel bestanden die Brunnthaler zum x-ten Mal den Charaktertest. Man bemühte sich nach Kräften und ließ sich weder durch den Rückstand noch durch die verletzungsbedingten Auswechslungen von Simon Neulinger und Fabian Porr. Das Schicksal stellt dem Club aus dem Münchner Südosten immer wieder neue Aufgaben. Und doch wurde es nach dem späten Treffer von Maximilian Brunner (82.) noch einmal eng. Kurz nach einem Platzverweis der Gastgeber nutzte er einen Stockfehler und spitzelte den Ball am Torwart vorbei. Auch wenn der sehr kompakt stehende Gegner nicht viel zuließ und Brunner mit Gelbrot vom Platz musste, hatten die Brunnthaler in der Nachspielzeit noch Standards, bei denen sogar Torwart Geisbauer noch einmal an den Ball kam, aber sein Schussversuch wurde geblockt. Der geschlagene TSV Brunnthal fuhr dann mit der Erkenntnis, nach Hause, dass man für den aktuellen Tabellendritten ein Kontrahent auf Augenhöhe war. (nb)

VfB Forstinning – TSV Brunnthal 2:1 (2:0)

TSV Brunnthal: Geisbauer - Richter (84. Klepsch), Kornbichler, Neulinger (29. Böhme) - Brunner, Seubert (77. Nagel), Lindenauer, Diller (69. Wullrich), Fischer - J. Klaß, Porr (34. Strobl) Tore: 1:0 Nikolic (8.), 2:0 Hollerieth (20.), 2:1 Brunner (82.). Rote Karte: Damjanovic (81., Unsportlichkeit). Gelbrot: Brunner (90.+1, wiederholtes Foulspiel) Schiedsrichter: Jakob Putz (Perlesreut) Zuschauer: 120.