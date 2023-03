TSV Brunnthal fehlt das Spielglück

Von: Nico Bauer

Teilen

Brunnthals Torwart Maximilian Geisbauer dirigiert vor dem Freistoß seine Mauer. Gleich schlägt’s hinter ihm ein. © bro

Beim 0:2 gegen Chiemgau Traunstein wird gute Leistung nicht belohnt.

Brunnthal – Wer am Tabellenende steht, wird vom Glück nicht bedrängt und verfolgt. Das musste der TSV Brunnthal feststellen nach einem sehr ordentlichen Spiel in der Landesliga. Über weite Strecken war man voll auf Augenhöhe, aber am Ende stand dann doch eine 0:2 (0:0)-Heimniederlage gegen die Spitzenmannschaft des SB Chiemgau Traunstein zu Buche. Vor allem in der ersten Halbzeit waren die Gastgeber der gefühlte Punktsieger. Brunnthal war defensiv sehr gut organisiert, ließ wie in der Vorwoche in Schwaig für den Gegner nahezu nichts zu. Traunstein lauerte auf die Situationen, in denen man mit schnellem Umschalten den Gegner in Unordnung erwischen kann. Genau das bot der Letzte nicht an und war seinerseits eigentlich dem Tor näher. Die Hausherren hatten eine Handvoll Situationen, in denen man nicht weit von einer guten Torchance entfernt war. Mehrfach kam der letzte Pass nicht an oder wurde zu ungenau gespielt. Das ist eine Sache von mangelndem Selbstvertrauen und dem Spielglück, auf das sich ein abgeschlagener Tabellenletzter auch nicht verlassen kann. Somit ging es mit 0:0 und einem guten Gefühl in die Halbzeit. Das Team von Coach Raphael Schwanthaler spürte, dass auch gegen einen Aufstiegskandidaten etwas drin ist. Vielleicht herrschte in der Kabine etwas zu viel Zufriedenheit, denn direkt nach Wiederanpfiff in der 47. Minute bekamen die Gäste das Momentum, auf was sie die gesamte erste Hälfte vergeblich gelauert haben. Nach einer Balleroberung leiteten die Chiemgauer schnell den Konter ein, spielten den über drei Stationen gut aus und hatten die 1:0-Führung, die so vieles leichter machte für den Favoriten. Mit dem ersten Tor war aber noch nicht alles verloren. Jonas Betzler bekam die Chance zum Ausgleich, aber er verzog den Ball. Per Freistoß legte Traunstein das 0:2 nach und damit hatte der Favorit seinen dreckigen Sieg in einem schwierigen Spiel eingefahren. Brunnthal bekam trotz der ordentlichen Leistung die klassische Doppelbestrafung. Zur eigenen Niederlage kamen Siege des Vorletzten Freising und des Drittletzten Schwaig. NICO BAUER

TSV Brunnthal – SB Chiemgau Traunstein 0:2 (0:0)

SV Brunnthal: Geisbauer - Seubert, Neulinger, Richter - Betzler (84. Schertl), Ceschin (78. Diller), Nagel (86. Heinrichs), Wullrich, Böhme (61. Fischer) - Greiner (74. Strobl), Porr. Tore: 0:1 Kraus (47.), 0:2, Wallisch (64.) Gelbrot: Seubert (69., wiederholtes Foulspiel) Schiedsrichter. Benjamin Senger (Haunstetten) Zuschauer: 90.