Brunnthal fehlt die mentale und die körperliche Frische

Von: Nico Bauer

„Leistungsgrenze diesmal nicht erreicht“: Trainer Raphael Schwanthaler. © Leifer

In den vergangenen Wochen war der TSV Brunnthal ein ziemlicher Spielverderber für viele Landesligisten, die sich gegen den abgeschlagenen Letzten einfache Punkte erhofften. Mehrere Unentschieden waren für die Aufholjagd zu wenig, aber man wird demnächst die Liga erhobenen Hauptes verlassen. Am Dienstagabend im Nachholspiel gegen den TuS Holzkirchen konnte man nicht die Leistung abrufen, um wieder anstrengend zu sein. Gegen den benachbarten Verein aus dem Landkreis Miesbach gab es eine verdiente, nicht verhinderbare Niederlage.

Brunnthal – „Man muss einfach anerkennen, dass wir unsere Leistungsgrenze diesmal nicht erreichen konnten“, sagt der Brunnthaler Trainer Raphael Schwanthaler. Bei seiner Mannschaft ist es so, dass sie nur mit den vollen 100 Prozent Einsatz über Punkte sprechen kann. An diesem Tag fehlte die mentale und die körperliche Frische nach vier Spielen in den jüngsten zehn Tagen. Die Grün-Weißen haben auch einen kleinen Kader, sodass sie mit einem engeren Spielrhythmus auch mehr Substanz verlieren als andere Mannschaften.

Die Gäste gingen nach 17 Minuten durch Stefan Lechner in Führung; dieser Treffer hatte sich schon eine Weile angedeutet. Davor musste Torwart Maximilian Geisbauer schon einmal alles aufbieten, um einen noch früheren Rückstand zu verhindern. Nach den weiteren Treffern der Gäste durch Maximilian Drum (52.) und noch einmal Lechner (66.) war bei 0:3 die Messe gelesen. Der fünfte Saisontreffer von Fabian Porr (68.) zum 1:3 war nur Ergebniskorrektur. In den Schlussminuten hätte es noch einmal eng werden können, wenn das 2:3 gefallen wäre. Abwehrchef Simon Neulinger köpfte allerdings eine Ecke an die Unterkante der Latte. (NICO BAUER)

TSV Brunnthal – TuS Holzkirchen 1:3 (0:1).

Brunnthal: Geisbauer - Klepsch (79. Rebenschütz), Neulinger, Seubert - Betzler (79. Wullrich), Ceschin (55. Schertl), Lindenauer, Nagel, Fischer - Porr, Greiner (72. Diller).

Tore: 0:1 Lechner (17.), 0:2 Drum (52.), 0:3 Lechner (66.), 1:3 Porr (68.).