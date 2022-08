TSV Brunnthal gleicht zwei Mal Rückstand aus

Von: Nico Bauer

Voller Einsatz: Daniel Richter (l.) und der TSV Brunnthal erkämpfen einen Punkt. © Brouczek

Das jüngste Auswärtsspiel in Bruckmühl ist vollkommen missraten und nun folgte die Reaktion. Gegen den Vorjahresdritten FC SF Schwaig kam Fußball-Landesligist TSV Brunnthal nach zwei Rückständen zurück und verdiente sich ein 2:2 (1:2) gegen eine der besten Mannschaften der Liga.

Brunnthal – Schwaig hatte zuletzt zweimal verloren, aber die Elf, die nun in Brunnthal auf den Platz stand, war eine ganz andere. Schwaig hatte wieder die volle Kapelle dabei und damit auch eine der besten Offensivabteilungen der Liga. Deshalb war es eine starke Teamleistung der Gastgeber, den Gegner einigermaßen zu bremsen.

Ganz waren diese Sportfreunde Schwaig aber nicht auszuschalten. Vor allem nach der Pause hatte der Gast eine starke Phase, in der er mit dem 1:3 oder 1:4 alles hätte klarmachen können. „Da haben sie uns am Leben gelassen“, sagt Brunnthals Trainer Raphael Schwanthaler und er wusste, dass solche Phasen der gegnerischen Klasse geschuldet sind.

Bei dem doppelten Rückstand in der ersten Halbzeit machten es die Brunnthaler aber wieder dem Gegner zu leicht. So machte man sich eine starke Anfangsphase mit Chancen zur Führung kaputt, als der sonst so starke Torwart Maximilian Geisbauer einen Eckball fallen ließ. Im Gewühl war dann Schwaigs Tormaschine Raffael Ascher der Schnellste und markierte das Tor. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hatten die Gäste noch einmal mit einem Abstauber Ballglück, als Geisbauer mit Mühe einen Schuss parierte und der Ball Tobias Bartl vor die Füße fiel. Zwischenzeitlich hatte Tim Rebenschütz nach einer Ecke der Platzherren für den Ausgleich gesorgt.

Mitte der zweiten Halbzeit wurde der neuerliche Ausgleich erst möglich durch die verpasste Schwaiger Vorentscheidung. Und dann rettete Jakob Klaß sein Team, in dem er mit einem überraschenden Laufweg seine Bewacher abschüttelte und nach dem Zuspiel von Josef Diller freie Bahn hatte. Vor dem Spiel hätte ich ein Unentschieden gegen Schwaig unterschrieben“, sagte nach der Partie Trainer Raphael Schwanthaler, „aber wir haben wieder selbst aktiv die Gegentore eingeleitet. Das ist ein Déjà-vu zum Beginn der letzten Saison.“ (NICO BAUER)

TSV Brunnthal: Geisbauer - Nuelinger, Kornbichler, Richter - Rebenschütz, Ceschin (56. Diller), Nagel, Strobl (63. Brunner), Fischer (76. Böhme) - J. Klaß (90. Betzler), Porr.

Tore: 0:1 Ascher (22.), 1:1 Rebenschütz (29.), 1:2 Bartl (45.+2), 2:2 J. Klaß (77.).