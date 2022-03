TSV Brunnthal: Goldener Glanz nach zehn Pleiten

Von: Nico Bauer

Zusammenprall nach fünf Minuten: Ludwig Böhme (sitzend) muss nach einem Kopfballduell vom Platz. © Robert Brouczek

Der TSV Brunnthal meldet sich zurück in der Landesliga. Nach zehn Niederlagen in den vergangenen elf Ligaspielen, einer verkorksten Vorbereitung und einem großen Corona-Ausbruch haben diese drei Punkte vom 2:1 (0:0)-Heimsieg gegen den SV Bruckmühl goldenen Glanz.

Brunnthal – Nach einem guten Start in die Saison stellte das Schicksal den Aufsteiger vor eine gewaltige Prüfung mit einer Reihe von Rückschlägen. Das war gegen Bruckmühl auch nicht anders, denn Ludwig Böhme brach nach fünf Minuten bei einem Kopfballduell schreiend an der Mittellinie zusammen. Mit Turban, Cut über dem Auge und einem befürchteten Nasenbeinbruch. Die lange Verletzungsliste bekam eine Zeile Verlängerung.

Brunnthal spielte dennoch mutig, war auf Augenhöhe und das Null-Null zur Pause war gerecht, weil beide Seiten je eine Großchance hatten. Bei den Gästen verfehlte ein freistehender Angreifer mit einem Kopfball das Tor knapp. Deutlich enger war nach einer Ecke der Kopfball von Fabian Porr, bei dem der Torwart geschlagen war, aber ein Verteidiger auf der Linie am Pfosten retten konnte. Porr hätte sich den Treffer verdient gehabt, denn der lange verletzte Stürmer ist auf dem Weg zurück zu alter Stärke. Immer wieder hielt er vorne die Bälle und ging keinem Zweikampf aus dem Weg.

Nach dem Seitenwechsel belohnte sich Brunnthal dann für einen couragierten und engagierten Auftritt. Der nach fünf Minuten eingewechselte Luis Fischer ließ einen Gegenspieler stehen und traf dann vom Strafraumeck mit einem überlegten Flachschuss links unten. Elf Minuten später legte dann Mittelstürmer Fabian Porr nach und vollendete einen Konter nach zwei gewonnen Zweikämpfen der Hausherren mit einem Abschluss ohne Schnörkel.

In der zweiten Halbzeit verdiente man sich den Sieg, weil von Bruckmühl nicht mehr viel kam. Die Gäste haben Probleme, wenn sie das Spiel machen müssen und der defensiv sehr stabile TSV war mit seinen Kontern gefährlicher. Deshalb war es noch bitterer, dass man ohne Not den Sieg fast aus der Hand gab. Erst leistete sich Fischer an der Mittellinie vor der Tribüne ein dummes Foul, bei dem die Rote Karte die logische Konsequenz war. Nach drei Minuten Verletzungspause flog der harmlose Freistoß über 50 Meter auf Torwart Maximilian Geisbauer zu und dem rutschte der Ball durch ins Tor. Seinen Horrorpatzer machte er wieder gut mit einem Superreflex, mit dem er in der 95. Minute den Ausgleich verhinderte. (NICO BAUER)

TSV Brunnthal – SV Bruckmühl 2:1 (0:0).

Brunnthal: Geisbauer – Richter, Neulinger, Kornbichler – Degel, Betzler (62. Seubert), Roth, Böhme (5. Fischer), Diller (51. Reinisch) – Porr, Brunner (70. Klaß).

Tore: 1:0 Fischer (50.), 2:0 Porr (61.), 2:1 Festl (80.).

Rot: Fischer (77., grobes Foulspiel).