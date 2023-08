TSV Brunnthal hofft auf Neustart

Von: Nico Bauer

Brunnthal – Ein Fußballspiel dauert 90 Minuten und am Ende verliert der TSV Brunnthal mit einem Tor Unterschied. Mit drei Punkten aus fünf Spielen hatte der Bezirksligist einen unglücklichen Saisonstart, weil man eigentlich immer auf Augenhöhe war. Nach einem spielfreien Wochenende wollen die Brunnthaler nun beim gefühlten zweiten Saisonstart im Heimspiel gegen den TSV Neuried (heute, Freitag, 20 Uhr) auch einmal ein enges Spiel auf ihre Seite holen.

„Wir haben bisher unsere Leistungen nicht konstant genug abgerufen“, sagt der Brunnthaler Co-Trainer Tim Rebenschütz, der in den spielfreien zwei Wochen das Training leitete. Man habe daran gearbeitet, in der Offensive mehr klare Chancen herauszuspielen. Im letzten Drittel Richtung gegnerisches Tor hat der TSV Luft nach oben. Rebenschütz sind die Brunnthaler aber noch lange nicht im Abstiegskampf: „Beim 4:0 gegen Deisenhofen haben wir gezeigt, was drin ist, wenn wir das komplette Leistungspotenzial ausschöpfen.“

Gegen Neuried kehren Jonas Näther, Alois Bachmann und Maximilian Kornbichler wieder in den Kader zurück. Dafür hat sich Maximilian Brunner in den Urlaub verabschiedet. Bis zum Spielbeginn wird sich auch der aktuell noch urlaubende Trainer Janosch Landsberger zurückmelden. nb

TSV Brunnthal: Neumair - Kornbichler, Neulinger, Richter - Fischer, Rebenschütz, Lindenauer, Betzler (Schulze), Greiner - Porr, Keller.