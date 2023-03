TSV Brunnthal im Kellerderby: Harte Arbeit wird nur mit einem Punkt belohnt

Von: Nico Bauer

Der Punkt im Duell Vorletzter gegen Letzter hilft dem TSV Brunnthal in der Tabelle wenig. Dennoch bekam der Fußball-Landesligist beim 1:1 (0:0) in Schwaig die Bestätigung, konkurrenzfähig zu sein.

Brunnthal – Der TSV Brunnthal braucht eine gewaltige Aufholjagd, um zumindest noch die Relegationsplätze für den Klassenerhalt erreichen zu können. Und da er nicht mit zwei Fallrückziehertoren und Hackentricks gewinnen kann, braucht es harte Arbeit. Genau die zeigten die Brunnthaler beim Vorjahresdritten und aktuellen Vorletzten FC Schwaig. Die Grün-Weißen beackerten jeden Zentimeter Rasen, gewannen Zweikämpfe und hielten den Gegner beachtlich weit weg vom Tor. Zeitweise war es für die Zuschauer unterhaltsamer, Flugzeuge über dem Stadion anzusehen.

Die Brunnthaler hatten neben der kompakten Defensive den ganz klaren Matchplan, Nadelstiche zu setzen und schnell nach vorne zu spielen. In der 29. Minute bot sich eine solche Situation, als Oliver Lindenauer die ganze linke Offensivseite für sich hatte, alleine in den Strafraum einbog und dann aber nur ein Schüsschen herauskam. Das war einer der Momente, in denen die Tür so weit offen war.

Nach dem Seitenwechsel nahm das Kellerduell dann etwas Fahrt auf. Schwaig fand langsam den Weg in den Brunnthaler Strafraum, ohne jedoch gefährlich zum Abschluss zu kommen. Brunnthal bekam nach dem ersten Konterversuch eine Ecke, die Abwehrchef Simon Neulinger am kurzen Pfosten humorlos einköpfte. In der Folgezeit versuchte es Schwaig erfolglos auch mit mehreren Ecken. Genau so geht Abstiegskampf.

In der 65. Minute bekam das grünweiße Defensivbollwerk wieder einmal Zeit zum Luftholen und Schwaig hatte Glück, dass es sich nicht das 0:2 fing. Quirin Wullrichs Geschoss holte der Torwart aus dem Kreuzeck. Solche Paraden gelingen Landesliga-Torhütern nicht jeden Tag. Und fast im Gegenzug war Brunnthal einmal bei einer Flanke zu weit weg von den Angreifern und es hieß 1:1. Als die Gastgeber eine Viertelstunde eine Riesenchance liegen ließen, konnte Brunnthal mit dem Unentschieden wieder gut leben. (NICO BAUER)

TSV Brunnthal: Geisbauer - Nagel, Neulinger, Richter - Betzler, Seubert, Wullrich, Ceschin (90.+2 Degel), Lindenauer (70. Kornbichler) - Strobl (68.Greiner), Porr.



Tore: 0:1 Neulinger (50.), 1:1 Ascher (66.).