TSV Brunnthal - Kirchheimer SC: Keller-Derby fällt aus

Von: Guido Verstegen

Teilen

Bertl Fürst Teammanager des TSV Brunnthal © Archiv

Die Partie des TSV Brunnthal gegen den Kirchheimer SC muss kurzfristig ausfallen. Der Platz in Brunnthal ist unbespielbar.

Brunnthal/Kirchheim – Kurzfristige Absage in der Fußball-Landesliga Südost: Das für Freitag (19.30 Uhr) vorgesehene Auswärtsspiel des Drittletzten Kirchheimer SC beim Vorletzten TSV Brunnthal fällt wegen Unbespielbarkeit des Platzes aus. Einen neuen Termin gibt es laut Spielleiter Christian Bernkopf noch nicht.

„Die Gemeinde hat den Platz am Donnerstagmittag gesperrt: Zur Straße hin gibt es einen Wall, da kommt keine Sonne hin. In diesem Bereich ist der Platz stark gefroren und taut nur oberflächlich auf – wenn überhaupt. Abends zieht es schon an, und nachts haben wir ja Minustemperaturen“, sagt Brunnthals Teammanager Bertl Fürst. An Laufen sei dort nicht zu denken, „man rutscht nur aus“. Er hoffe, dass der Nachtfrost am Wochenende nachlässt, damit zumindest das Nachholspiel am Dienstag gegen den SV Bruckmühl stattfinden könne, so Fürst.