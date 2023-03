TSV Brunnthal kommt auf dem Zahnfleisch daher

Von: Nico Bauer

Die Fußballer befinden sich nicht mehr in der Saisonphase, in der man sich mit Schönheitspreisen trösten kann. Die Fußballer des TSV Brunnthal haben sich bisher in der englischen Woche teuer verkauft, aber das 0:2 (0:0) im Nachholspiel gegen Landesliga-Tabellenführer SV Bruckmühl war die zweite Niederlage. Vor dem Gastspiel beim Kirchheimer SC an diesem (Freitag (20 Uhr) hat man zu den Relegationsplätzen elf Punkte Rückstand bei noch elf ausstehenden Spielen.

Brunnthal – Wie bereits bei der 0:2-Heimniederlage gegen den SB Chiemgau Traunstein erreichte der Tabellenletzte den kleinen Teilerfolg des torlosen Remis bis zur Pause. Die Brunnthaler standen defensiv gut, konnten im Spiel nach vorne aber keine Großchancen erarbeiten. Wie schon zuvor gegen Traunstein traf man in der Nähe des gegnerischen Tors falsche Entscheidungen und spielte zu ungenau.

Nach der Pause kam dann aber die Situation, in der man zu offen verteidigte und der überlegene Ligaprimus klassisch konterte. Bei dem Treffer von Maximilian Gürtler (60.) war auch der vorletzte Pass etwas abseitsverdächtig, aber die Fahne des Schiedsrichterassistenten blieb unten. Zwölf Minuten später legte Gürtler noch einen zweiten Kontertreffer nach und damit haben die Gäste aus Bruckmühl ihre Hausaufgaben gemacht.

„Ich kann meiner Mannschaft nichts vorwerfen“, sagt der Brunnthaler Trainer Raphael Schwanthaler. Seiner Mannschaft hätte er in den Heimspielen zumindest einen Punkt gegönnt, „weil das für die Seele gut gewesen wäre“. Man habe in den beiden Partien alles herausgehauen, alles versucht. Und doch steigt die Wahrscheinlichkeit des direkten Abstiegs immer weiter. Der Fehlstart mit einem Punkt aus drei Spielen schmerzt, weil man sich besser verkauft hat, als es die Zahlen vermuten lassen.

Diesen Freitag geht es schon weiter beim Kirchheimer SC, der zuletzt zweimal verloren hat mit in Summe 1:7 Toren. Der Kontrahent ist angeschlagen, aber Brunnthal wird wohl auf dem Zahnfleisch daherkommen. „Das Spiel wird zäh“, sagt Schwanthaler, der in seinem Kader nach einer schlechten Vorbereitung weiterhin kaum Alternativen hat. Drei Spiele binnen sechs Tagen bedeuten da eine Herkulesaufgabe. Nach dem Freitagsspiel freuen sich alle auf ein langes, fußballfreies Wochenende.

In den vergangenen Tagen wurde Brunnthals Star Jakob Klaß erfolgreich operiert. Der Stürmer hatte einen Bandscheibenvorfall und wartet nun auf die Reha. Für ihn ist diese Saison beendet und die Frage über die weitere Fußballkarriere stellt sich wohl erst im Sommer. (NICO BAUER)

TSV Brunnthal – SV Bruckmühl 0:2 (0:0).

Brunnthal: Geisbauer - Böhme, Neulinger, Richter - Betzler, Fischer, Lindenauer, Ceschin, Willrich - Greiner, Porr. – Tore: 0:1 Gürtler (60.), 0:2 Gürtler (72.).