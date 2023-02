TSV Brunnthal lässt sich nicht aus der Ruhe bringen

Von: Nico Bauer

„Wir kennen die Situation“: Raphael Schwanthaler, Trainer des TSV Brunnthal. © Robert Brouczek

Beim TSV Brunnthal kennt man die Situation, auf einem Abstiegsplatz zu überwintern. Der Tabellenletzte der Landesliga hat sieben Punkte Rückstand auf die Relegationszone und derzeit eine ziemlich holprige Vorbereitung. Winterzugänge waren bei dem familiären Verein kein Thema, aber man lässt sich im Münchner Süden nicht aus der Ruhe bringen.

Brunnthal – Die Brunnthaler haben derzeit viele Ausfälle mit verletzten oder beruflich verhinderten Spielern. In einigen Fällen lässt sich die Ausfallzeit nicht prognostizieren. Hier ist der an Rückenschmerzen leidende Jakob Klaß das prominenteste Beispiel. Er hat sieben der 20 Brunnthaler Tore bislang geschossen und ist damit unverzichtbar. Mit den 20 Toren stehen die Brunnthaler zwei Stufen unter den Kontrahenten aus der Abstiegszone.

Durch die Ausfälle hat das Team Probleme, sich einzuspielen. Damit ist auch das knackige 1:6 gegen den TSV Grünwald im ersten Testspiel zu erklären. Brunnthal war schlechter aufgestellt und nahm die Partie auch weniger ernst. Vielleicht wollten die Nachbarn noch eine kleine Revanche für die 0:2-Niederlage im letzten Ligaspiel vor der Winterpause nehmen. Das erste Testspiel hatten die Brunnthaler schnell abgehakt als Muster ohne Wert.

Zuletzt duellierte sich das Team von Raphael Schwanthaler mit zwei niederklassig spielenden Teams. Durch die Tore von Valentin Strobl und Luis Fischer gewann Brunnthal beim Kreisliga-Ersten DJK Pasing 2:0. Strobl war in den ersten Vorbereitungswochen sehr auffällig und sammelte Pluspunkte, bevor er sich verletzte. Das passt derzeit in das Bild der Grün-Weißen. Gegen die U23 des FC Deisenhofen kam der Landesligist mit den Treffern von Oliver Lindenauer (Elfmeter) und Simon Neulinger zu einem 2:2-Unentschieden.

Trainer Raphael Schwanthaler muss zugeben, dass es nicht rund läuft, „aber wir kennen die Situation. Vor einem Jahr war es auch so.“ Der TSV Brunnthal startete nach einer durchwachsenen Vorbereitung richtig durch und schaffte am Ende der Aufholjagd den Klassenerhalt ohne Relegation. Diese Saison ist der Verein darauf vorbereitet, dass die Saisonverlängerung schon ein Erfolg ist. Wenn er das Meisterstück der vergangenen Saison wiederholen kann, nimmt der TSV das auch gerne an. „Jeder weiß, wo wir stehen und deshalb gehe ich davon aus, dass kein Spieler für den Zeitraum der Relegation Urlaubsreisen bucht“, sagt Trainer Schwanthaler.

Am Samstag, 25. Februar, spielt der TSV Brunnthal im Verbandspokal beim in der Landesliga Südwest kickenden SC Olching. „Wir würden da schon gerne weiterkommen“, sagt Raphael Schwanthaler, „aber Priorität hat natürlich der Ligastart.“ Gerne hätten sie wieder so einen Höhepunkt wie zuletzt, als die Brunnthaler den Regionalligisten SV Heimstetten im Pokal am Rande der Niederlage hatten. Diese Erinnerung fährt mit nach Olching. Vor allem aber braucht die Mannschaft einen Schub Selbstvertrauen.

Die sieben Punkte Rückstand auf die Konkurrenz sind für den Trainer noch lange kein Grund, die Abschiedsworte für die Landesliga vorzubereiten. „Wir hatten genügend Chancen für eine bessere Ausgangslage“, sagt der Trainer. Die Ruhe und Entspanntheit des TSV Brunnthal war der Trumpf in der Vergangenheit und das bleibt es auch jetzt. (NICO BAUER)