Trotz bevorstehendem Abstiegs: TSV Brunnthal gibt sich nicht auf

Von: Nico Bauer

Der fast sichere Absteiger TSV Brunnthal (l. Luis Fischer) zeigt weiterhin größten Einsatz. © bro

Der TSV Brunnthal befindet sich auf der Abschiedstournee aus der Landesliga, aber verschenkt wird nichts.

Brunnthal – Auch beim 0:0 gegen den VfB Forstinning hatte man nichts zu verschenken und hätte wie schon bei mehreren Unentschieden der letzten Wochen den Sieg durchaus verdient gehabt. Trainer Raphael Schwanthaler sagte später, dass die Umstellung vom Training mit einstelligen Temperaturen auf das kurze Frühsommer-Intermezzo körperlich nicht einfach war.

Vor dem Hintergrund wollte man in der englischen Woche einfach und gradlinig spielen, was nicht so wirklich gelang. Die größte Chance von Durchgang eins hatte man dennoch durch Fabi Porr, dessen Kopfball an die Unterkante der Latte ging.

Nach der Pause hatte man sich einiges vorgenommen, musste aber erst einmal reagieren statt agieren. Forstinning schaltete einen Gang nach oben, machte mehr nach vorne, kam aber über Halbchancen nicht hinaus. Den Matchball für das Tor des Tages hatte wieder Brunnthal eine Viertelstunde vor Schluss. Noah Greiner lief alleine auf den Keeper zu, schoss aber direkt auf den Torwart und den Nachschuss von Porr kratzte ein Feldspieler von der Linie. Damit hatten die Grün-Weißen die besten Chancen in einem intensiven Spiel und waren dem einen Tor näher als der Gegner. Es bleibt dabei, dass der so gut wie sichere Absteiger Brunnthal sich, sportlich, fair und leidenschaftlich verabschiedet. Wer gegen den Letzten punkten will, muss mehr auf den Platz bringen als Forstinning an diesem Tag.

Für das Nachholspiel zu Hause am heutigen Dienstag (19.30 Uhr) gegen den TuS Holzkirchen gibt es eine Änderung. Der am Wochenende privat verhinderte Torwart Maximilian Geisbauer steht wieder im Kader und wird Dominik Bamann ablösen. Abwehrspieler Daniel Richter ist weiterhin krank und muss ersetzt werden. (nb)

TSV Brunnthal – VfB Forstinning 0:0

TSV Brunnthal: Bamann - Böhme, Neulinger, Klepsch (73. Rebenschütz) - Ceschin (59. Seubert), Betzler, Lindenauer, Nagel, Fischer (87. Wullrich) - Porr, Strobl (46. Greiner)

Schiedsrichter: Michael Schmid (Stoffen/Lengenfeld)

Zuschauer: 100.