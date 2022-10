TSV Brunnthal: Tapferer Kampf nicht belohnt

Von: Nico Bauer

Teilen

Zehn Minuten haben gefehlt zu einer faustdicken Überraschung, aber Fußball dauert nun einmal 90 Minuten.

Brunnthal – Durch ein spätes Tor wurde der Landesliga-Letzte TSV Brunnthal mit 0:1 (0:0) vom Ersten SpVgg Landshut besiegt. Brunnthals tapferer Kampf wurde nicht belohnt.

Die Gastgeber wussten, dass die ganze Liga einen hohen Sieg der Landshuter erwartete. Das war eine Zusatzmotivation bei dem Unterfangen, ein ekliger Gegner zu sein. In der ersten Halbzeit machte die Truppe von Trainer Raphael Schwanthaler ihre Sache richtig gut. Speziell in der 1. Halbzeit ließ seine Mannschaft nahezu gar nichts zu und hatte selbst im Ansatz spannende Momente. Nach Balleroberungen wurde falsche Entscheidungen getroffen, so dass es nicht zu großen Chancen kam. Das 0:0 nach 45 Minuten hatten sich die Brunnthaler absolut verdient. Nach der Pause wurden die Landshuter effektiver und gefährlicher. Nun hatten die Niederbayern ihre Chancen, bei denen dann auch Torwart Maximilian Geisbauer reichlich zu tun hatte. Später bilanzierte dann auch der Brunnthaler Coach Schwanthaler, dass sich Landshut in der Summe der Aktionen das Tor und den Arbeitssieg verdient habe.

Den Brunnthalern blieb kein Punkt, aber die Erkenntnis, dass der neutrale Zuschauer nicht erkennen konnte, wer der Erste und wer der Letzte in der Partie war. Das Tor in der 80. Minute war dann eine typische Aktion für die Landshuter, die in zähen, engen Partien auch das Glück zwingen können. Nach einer weiten Flanke gewannen die Landshuter am langen Pfosten den ersten Zweikampf. Nach dem Kopfball in die Mitte gewann man direkt vor dem Kasten noch den zweiten wichtigen Zweikampf. Das ließ die Brunnthaler etwas hadernd zurück, weil das Tor mit einem der beiden 50:50-Zweikämpfe zu verhindern gewesen wäre. Als unterlegene Mannschaft kann man das Tor immer leichter verdauen, es ein Geniestreich oder ein Fallrückzieher war. Das passt aber nicht zu Landshut, der arbeitenden Nummer eins. (nb)

TSV Brunnthal - SpVgg Landshut 0:1 (0:0)

TSV Brunnthal: Geisbauer - Klepsch, Rebenschütz, Richter - Fischer, Lindenauer (69. Greiner), Seubert (86. Wullrich), Ceschin, Diller (77. Strobl) - J. Klaß, Brunner (90.+3 Bamann); Tor: 0:1 König (80.). Rot: Geisbauer (90.+3, Unsportlichkeit). Schiedsrichter: Maximilian Großmann (Weigendorf); .Zuschauer: 100